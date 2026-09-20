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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Vidéo : « Il a harcelé Alvarez », les supporters de l'Atlético Madrid s'en prennent à Mbappé et Vinicius après la « polémique de Ceuta »

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
LaLiga
Maroc
Espagne
Maroc

Ils avaient auparavant caché la phrase de soutien à Ceuta

Les supporters de l'Atlético Madrid s'en sont pris à trois joueurs avant le coup d'envoi du derby, ce dimanche, face au Real Madrid, lors de la septième journée de la Liga.

L'Atlético Madrid a accueilli le Real Madrid, ce dimanche, dans un derby extrêmement enflammé.

Selon le site « Foot Mercato », avant la rencontre, le remplaçant Julian Alvarez a de nouveau été la cible de vives huées de la part des supporters du stade Wanda Metropolitano.

 Mais cela ne s'est pas arrêté là : quelques instants avant le coup d'envoi de la rencontre, les supporters de l'Atlético Madrid ont également visé Vinicius Junior et Kylian Mbappé, le duo du Real Madrid.

« Ceuta fait partie de l'Espagne, nous ne le cachons pas et nous ne le minimisons pas » : voilà ce qui était inscrit sur une banderole brandie par les supporters de l'Atlético Madrid, adressée aux deux stars du Real Madrid qui avaient refusé de porter le maillot complet de l'équipe en solidarité avec les habitants de Ceuta, qui se trouve au cœur d'une grande crise.

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