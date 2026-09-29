Les joueurs de la sélection d'Oman ont vécu des instants de folie après leur qualification pour les demi-finales de la Coupe du Golfe arabique « Golfe 27 », aux dépens de l'Irak, par tirage au sort.

La Fédération de la Coupe du Golfe de football a procédé à un tirage au sort dans un hôtel de la ville de Djeddah, afin de désigner le deuxième qualifié du groupe 1 pour les demi-finales de la compétition du Golfe, aux côtés de l'Arabie saoudite, entre les sélections d'Irak et d'Oman, après leur égalité en tous points.

Le tirage au sort a abouti à la qualification de la sélection d'Oman pour les demi-finales, devenant ainsi le deuxième qualifié du groupe derrière la sélection saoudienne, qui a pris la tête du groupe avec un sans-faute (9 points).

Les chaînes « Abu Dhabi Sports » ont diffusé une vidéo depuis le lieu de résidence de la sélection d'Oman dans la ville de Djeddah, après l'annonce de sa qualification pour les demi-finales aux dépens de l'Irak par tirage au sort.

Fait étrange, c'était la deuxième fois que la sélection d'Oman célébrait sa qualification, ses joueurs l'ayant déjà fait au stade de la Cité sportive du prince Abdallah Al-Faisal à Djeddah, après la victoire 3-1 face au Koweït, lors de la troisième journée de la phase de groupes.

Les joueurs de la sélection d'Oman pensaient s'être déjà qualifiés pour les demi-finales, en raison de leur avantage sur l'Irak au titre des règles du fair-play, avant que leur égalité en tous points ne soit établie, contraignant à recourir au tirage au sort qui a confirmé leur qualification.

Les deux sélections ont obtenu 4 points, ayant fait match nul lors de la première rencontre 1-1, chacune ayant inscrit 4 buts et en ayant encaissé 5, chacune ayant également reçu 8 cartons jaunes, sans aucun carton rouge, avant que la sélection d'Oman ne l'emporte au tirage au sort.



