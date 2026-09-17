Nayef Massoud, joueur d'Al-Ahli Arabie saoudite, a surpris ses coéquipiers et le staff technique lors du séjour de la délégation du club à l'hôtel, en préparation du match contre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, samedi soir, dans le cadre de la Coupe intercontinentale des clubs.

Une fois le dîner terminé, Nayef Massoud a décidé de profiter de la présence d'un piano à l'intérieur de l'hôtel pour offrir une prestation musicale surprise devant ses coéquipiers, dans un moment qui s'est rapidement transformé en une atmosphère de stupéfaction et d'admiration parmi les personnes présentes.

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Dès qu'il s'est installé devant le piano, le joueur d'Al-Ahli a commencé à jouer, au milieu d'un état de sidération de ses coéquipiers, qui ne s'attendaient pas à ce que le joueur possède un tel talent musical, transformant les lieux en une petite scène, loin de l'ambiance de préparation du match attendu.

Nayef Massoud ne s'est pas contenté de jouer du piano, il a également décidé d'ajouter le chant à sa prestation, se montrant sous un jour remarquable après avoir livré une performance qui a révélé qu'il possédait un autre talent en dehors du football, suscitant un vif engouement de la part des personnes présentes à l'hôtel.

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Le joueur a émerveillé les personnes présentes par son timbre vocal et sa manière de jouer et de chanter, ce qui a poussé plusieurs joueurs d'Al-Ahli, membres du staff technique et employés de l'hôtel à sortir leurs téléphones portables pour immortaliser l'instant, dans un climat d'admiration qui a gagné tout le monde.

La prestation spontanée de Nayef Massoud s'est transformée en une séquence amusante et particulière dans le camp d'Al-Ahli avant le match contre les Sundowns, après que le joueur a volé la vedette avec un talent inattendu, en attendant qu'il poursuive ses apparitions remarquées, mais cette fois sur le terrain lors du match attendu.