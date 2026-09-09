Le club d'Al-Nassr a fait revivre le but iconique inscrit par le Français Nabil Fékir, actuel joueur d'Abha, dans les filets du Paris Saint-Germain il y a près de 8 ans.

Al-Nassr s'est imposé face à Abha sur le score de 2-1, lors de la rencontre qui les a opposés ce mercredi au stade Al-Awwal Park, dans le cadre de la sixième journée du championnat Roshn.

À la 75e minute de la rencontre, Nabil Fékir a inscrit l'unique but d'Abha, sur un coup franc qui a surpris le Brésilien Bento, gardien de but d'Al-Nassr, en le logeant dans le coin qu'il couvrait.

Ce but a rappelé un autre but marqué par Fékir il y a près de 8 ans, dans les filets du Paris Saint-Germain, plus précisément le 21 janvier 2018, lorsqu'il évoluait sous les couleurs de Lyon.

Fékir avait inscrit le premier but de Lyon à la deuxième minute de la rencontre, sur un coup franc qui a surpris le gardien Alphonse Areola, le joueur français l'ayant logé dans le coin qu'il protégeait.

La star française ne s'était pas arrêtée là, puisqu'elle avait délivré la passe décisive sur le deuxième but, marqué par l'attaquant néerlandais Memphis Depay, permettant à Lyon de s'imposer face au Paris Saint-Germain sur le score de 2-1, lors de la vingt-deuxième journée du championnat de France.

Il convient de rappeler que Nabil Fékir a rejoint Abha lors du dernier mercato estival, en provenance d'Al-Jazira des Émirats arabes unis, et qu'il s'agissait là de son premier but en Saudi Pro League.

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