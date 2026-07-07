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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vidéo. Hossam Hassan tacle l’horaire du match contre l’Argentine : « Personne ne va se lever en pleine nuit pour aller au stade ! »

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
H. Hassan
Argentine
Égypte
É.-U.

L’entraîneur des Pharaons a estimé avec autorité que la personne ayant fixé cette date ne comprenait rien au football.

Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, a confirmé que ses joueurs étaient prêts à défier l’Argentine ce mardi soir au stade d’Atalanta, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Dans des déclarations accordées à la chaîne « beIN Sports » avant le coup d’envoi, Hossam Hassan a affirmé : « Nous abordons chaque match séparément et nous nous concentrons sur chaque rencontre individuellement. »

Il a ajouté : « Nous voulons gagner pour faire le bonheur de notre peuple et de nos supporters en Égypte, dans le monde arabe et dans toute l’Afrique. »

Il a conclu : « Au final, c’est un match de football, et ce sont la performance et l’effort qui feront la différence, avec l’aide de Dieu. »

L’entraîneur des Pharaons a par ailleurs critiqué l’horaire de la rencontre, déclarant : « Pourquoi jouer à midi ? Personne ne se lève de son lit pour venir au stade disputer un match. »

« Nous n’avons pas eu le temps de prendre le petit-déjeuner et nous n’avons pas bien dormi, c’est étrange », a-t-il ajouté.

Il a conclu : « Je pourrais comprendre si nous étions en phase de groupes, avec plusieurs rencontres au programme, mais là, il n’y a que deux matchs par jour ; il aurait été préférable de repousser l’heure du coup d’envoi. »

Sur un ton badin, il a ajouté : « Je pense que celui qui a fixé l’heure de ce match ne comprend rien au football. »

Il a toutefois conclu : « Le staff médical a fait son travail, les joueurs sont prêts, et nous sommes prêts pour le match. »

Rappelons que le vainqueur de cette rencontre affrontera en quarts de finale le gagnant du match Colombie-Suisse.





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