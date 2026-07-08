Vidéo : Hossam Hassan s'en prend à Scaloni… Que s'est-il passé dans le couloir menant aux vestiaires ?

Les couloirs du stade ont été le théâtre de vives tensions après l’élimination de l’Égypte face à l’Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. L’entraîneur des Pharaons, Hossam Hassan, a été au cœur de plusieurs altercations verbales à l’issue de la rencontre.

Les Pharaons étaient pourtant tout proches de l’exploit, menant 2-0 jusqu’à la 78e minute de ce match disputé mardi soir à Atlanta (États-Unis).

Mais le tenant du titre a renversé la vapeur pour s’imposer 3-2 et valider son billet pour les huitièmes. Il affrontera la Suisse, qualifiée un peu plus tard aux dépens de la Colombie.

Après le coup de sifflet final, l’émotion a submergé le sélectionneur, qui a multiplié les critiques à l’encontre des joueurs argentins, de l’arbitre et de la FIFA.

Son départ du terrain a tourné au chaos : l’entraîneur égyptien, visiblement enragé, a regagné les vestiaires aux côtés de son frère et du staff technique.

Les caméras ont immortalisé ses réactions houleuses après un accrochage avec plusieurs membres du service d’ordre, Il s’est ensuite approché avec véhémence d’un photographe, puis a réagi à un supporter argentin qui brandissait le drapeau de l’entité sioniste en tribune, en pointant du doigt le logo de son maillot floqué du drapeau égyptien, conformément à ses positions bien connues en faveur de la cause palestinienne.

La polémique a ensuite enflé avec la diffusion, sur la plateforme « X », d’une vidéo révélant de nouveaux rebondissements dans le couloir menant aux vestiaires, où la tension a failli dégénérer en confrontation directe entre Hossam Hassan et l’entraîneur argentin Lionel Scaloni.

Sur les images, on voit Scaloni avancer seul vers les vestiaires, conformément à son rituel d’après-match, avant d’être contraint de traverser le groupe massé dans le couloir.

En chemin, il a écarté Ibrahim Hassan, en pleine crise de colère, juste avant que Hossam Hassan ne se tourne vers lui, à seulement quelques pas.

Hassan a alors rapidement reporté sa colère vers Scaloni, lui adressant des propos virulents tout en le suivant quelques instants, sous les cris et les protestations des personnes présentes.

La séquence s’interrompt juste avant que les deux hommes ne se retrouvent face à face, laissant planer le doute sur la suite des événements.

Malgré tout, Scaloni et Hossam Hassan se sont ensuite présentés devant les médias sans laisser transparaître la moindre tension supplémentaire, suggérant que l’incident s’est limité à un simple échange houleux.