Évoquant l’influence de Michael Carrick sur sa carrière, l’actuel entraîneur de Manchester United ayant été en poste au Riverside Stadium entre 2022 et 2025, Hackney se souvient : « Il accordait beaucoup plus d’importance au jeu avec ballon, ce qui était pertinent en Championship, puisque nous avions souvent la possession.

« Il était l’entraîneur idéal pour moi et les autres milieux de terrain, parce que nous nous répartissions en groupes, milieux, défenseurs et attaquants, et il passait beaucoup de temps avec nous. Quand on apprend auprès de lui, on retient tout ce qu’il dit et on essaie de l’appliquer dans son jeu. J’ai beaucoup appris de lui. »

Hackney et Middlesbrough ont décroché une place en finale des barrages de Championship lors de la saison 2025-2026, malgré leur défaite contre Southampton en demi-finales. Le scandale du « Spygate », qui a secoué le football anglais en mai, a privé Southampton de la finale à Wembley et permis à Middlesbrough d’y être réintégré. Le milieu de terrain d’Everton a raconté à quel point la situation lui avait semblé irréelle.

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Il a déclaré : « J’étais blessé à ce moment-là, donc je n’étais pas à l’entraînement quand il (l’analyste de Southampton William Salt) s’est fait prendre [en train d’espionner]. Je revenais d’un examen avec le kiné, en voiture, et nous avons vu toute la scène. Quand nous sommes rentrés, il a dit : “Oh, il y a un type qu’on ne connaît pas qui regarde l’entraînement.” Nous avons évidemment joué le match et ça ne s’est pas passé comme prévu. Moralement, tout le monde était au plus bas. Ensuite, nous avons eu le week-end de repos et nous avons repris l’entraînement le lundi.

« C’était fou. Nous faisions des petits matches alors que nous venions de perdre en demi-finales, et certains disaient : “Allez, on ne peut pas continuer comme ça.” Puis, plus le temps passait et plus nous enchaînions les séances, plus nous nous disions : “Il va peut-être falloir s’y remettre sérieusement.” Et [tout à coup], nous étions en finale. C’était déchirant [de perdre contre Hull]. »

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