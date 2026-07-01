Harry Kane, la star de l’équipe d’Angleterre, a poursuivi son festival buteur lors de la Coupe du monde 2026 en inscrivant un doublé face à la République démocratique du Congo ce mercredi soir, en 32es de finale.

Il a ainsi transformé le retard d'un but des Three Lions en une victoire 2-1, offrant à l'Angleterre une qualification spectaculaire pour les huitièmes de finale, où elle défiera le Mexique.

Kane a d’abord ouvert le score de la tête, à la 75^e minute, après un centre d’Anthony Gordon que le gardien congolais Lionel Mpasi n’a pu atteindre.

Il a ensuite doublé la mise à la 86e minute d’une frappe fulgurante, servi par la nouvelle recrue du FC Barcelone.

Avec ce doublé, Kane totalise désormais 5 buts dans l’épreuve (après ses deux réalisations contre la Croatie et son coup d’envoi face au Panama), ce qui le place juste derrière Kylian Mbappé et Lionel Messi, auteurs chacun de 6 buts.

Avec 13 réalisations, Kane consolide son statut de meilleur buteur de l’histoire de la sélection anglaise en Coupe du monde.

Selon les données d’Opta, il dépasse désormais le total de Pelé (12 buts) et se hisse au sixième rang des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde.

Il pointe désormais à la sixième place, à égalité avec l’ancien international français Just Fontaine, juste derrière l’Allemand Gerd Müller (14 buts).

En tête du classement, on trouve pour l’instant la légende argentine Lionel Messi, avec 19 buts, juste devant le capitaine français Kylian Mbappé, auteur de 18 réalisations.

Par ailleurs, Kane a égalé un autre record de Müller en devenant le deuxième joueur ayant marqué le plus de buts en une seule saison avec son club et en sélection, avec un total de 72 réalisations, après l’exploit de l’Allemand lors de l’exercice 1972-1973. tandis que Messi domine le classement avec 82 réalisations lors de sa saison historique 2011-2012, d’après les données de « Stats Foot ».

De plus, l’attaquant du Bayern Munich devient le deuxième meilleur buteur de l’Angleterre en phase à élimination directe de la Coupe du monde, avec 5 réalisations, juste derrière Geoff Hurst (4 buts), tandis que Gary Lineker domine ce classement avec 6 unités, toujours selon « Stats Foot ».

Kane est par ailleurs le premier Anglais à signer un doublé en match à élimination directe de la Coupe du monde depuis Lineker face au Cameroun en 1990.