Le match Égypte-Australie, disputé vendredi soir au stade de Dallas (États-Unis) lors des 16es de finale de la Coupe du monde 2026, a établi un nouveau record historique : Mohamed Hani a marqué contre son camp à la 55e minute.

Avec ce but, le total d'autogoals dans cette édition de la Coupe du monde atteint désormais 13 unités, un nouveau record.

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Selon le site de statistiques Opta, Mohamed Hani est devenu le deuxième joueur de l’histoire de la Coupe du monde à inscrire deux buts contre son camp, après le Bulgare Ivan Vutsov lors de l’édition 1966.

La star du club égyptien Al-Ahly avait ouvert son compteur contre son camp lors du match nul 1-1 face à la Belgique, en première journée.

Les Pharaons avaient ouvert le score face à l’Australie grâce à une tête d’Imam Ashour, sur un centre de Karim Hafez, dès la 13^e minute, avant que les « Kangourous » n’égalisent sur un nouveau csc.







