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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Vidéo : Hani fait trembler les filets des Pharaons d’une frappe signature… et égale un record négatif datant de 60 ans

Australie vs Égypte
Australie
Égypte
Coupe du monde
M. Hany
Australie
Égypte
É.-U.

L'Égypte a ouvert le score par l'intermédiaire d'Imam Ashour.

Le match Égypte-Australie, disputé vendredi soir au stade de Dallas (États-Unis) lors des 16es de finale de la Coupe du monde 2026, a établi un nouveau record historique : Mohamed Hani a marqué contre son camp à la 55e minute.

Avec ce but, le total d'autogoals dans cette édition de la Coupe du monde atteint désormais 13 unités, un nouveau record.

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Selon le site de statistiques Opta, Mohamed Hani est devenu le deuxième joueur de l’histoire de la Coupe du monde à inscrire deux buts contre son camp, après le Bulgare Ivan Vutsov lors de l’édition 1966.

La star du club égyptien Al-Ahly avait ouvert son compteur contre son camp lors du match nul 1-1 face à la Belgique, en première journée.

Les Pharaons avaient ouvert le score face à l’Australie grâce à une tête d’Imam Ashour, sur un centre de Karim Hafez, dès la 13^e minute, avant que les « Kangourous » n’égalisent sur un nouveau csc.



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