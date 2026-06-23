La sélection norvégienne s’est officiellement qualifiée pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026, après une victoire palpitante 3-2 face au Sénégal lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Avec quatre points, la Norvège occupe la deuxième place du groupe 9, juste derrière la France, leader avec six unités, tandis que le Sénégal, bloqué à zéro point, pointe à la troisième place, à égalité avec l’Irak, quatrième.

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La première occasion dangereuse norvégienne est intervenue juste avant la mi-temps : Marcus Pedersen exploitant une erreur grossière du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly pour ouvrir le score à la 43^e minute et offrir l’avantage à son équipe juste avant la pause.









Haaland entre un peu plus dans l’histoire

Dès la reprise, Erling Haaland a confirmé son statut de star en doublant la marque (2-0, 48^e) après une passe décisive qui l’a lancé seul face au gardien Édouard Mendy.









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Mais les Lions n’abdiquent pas : Ismaïla Sarr réduit immédiatement l’écart à la 53^e minute et relance la rencontre.









Mais Haaland a de nouveau frappé à la 58e minute, profitant d’une erreur défensive dans la surface de réparation pour inscrire son deuxième but personnel et le troisième de la Norvège, portant ainsi son total à 4 buts dans cette édition de la Coupe du monde.









Réveil tardif du Sénégal

Dans les dernières minutes, les Lions ont tenté de revenir, et Ismaïla Sarr a inscrit un doublé à la 3e minute du temps additionnel, mais trop tard pour éviter la défaite.









Grâce à ce succès, la Norvège valide son billet pour les seizièmes de finale, tandis que le Sénégal, dos au mur, devra impérativement battre l’Irak lors de l’ultime journée pour entretenir ses espoirs de qualification.