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Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Vidéo : Haaland terrasse le Sénégal et propulse la Norvège en 16es de finale de la Coupe du monde

Norvège vs Sénégal
Norvège
Sénégal
Coupe du monde
E. Haaland
Norvège
Sénégal
É.-U.

Un nouveau triplé a éteint les espoirs des Lions de la Teranga.

La sélection norvégienne s’est officiellement qualifiée pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026 après une victoire 3-2 sur le Sénégal lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Avec six points au compteur, les Scandinaves occupent la deuxième place du groupe 9, juste derrière la France, leader au goal average. Le Sénégal, lui, reste à zéro unité et pointe à la troisième place, ex aequo avec l’Irak, quatrième.

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Les Scandinaves ont concrétisé leur domination juste avant la mi-temps : à la 43^e minute, Marcus Pedersen exploitait une erreur grossière de Kalidou Koulibaly pour ouvrir le score et offrir à son équipe un avantage précieux à la pause.


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Haaland entre un peu plus dans l’histoire

Dès la reprise, Erling Haaland a confirmé son statut de star en doublant la marque (2-0, 48^e) après une passe décisive qui l’a lancé seul face à Édouard Mendy.



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Mais les Lions n’ont pas abdiqué : Ismaïla Sarr a immédiatement réduit le score à la 53e minute, relançant la rencontre.



Mais Haaland a immédiatement répondu : à la 58e minute, il a profité d’une erreur défensive dans la surface pour inscrire son deuxième but personnel et le troisième de la Norvège, portant ainsi son total à quatre réalisations dans cette édition de la Coupe du monde.



Réveil trop tardif du Sénégal

Dans le temps additionnel, les Lions ont poussé et Ismaïla Sarr a inscrit un doublé (90+3^e), trop tard pour inverser la tendance.



Grâce à ce succès, la Norvège valide son billet pour les seizièmes de finale, tandis que le Sénégal, dos au mur, devra impérativement battre l’Irak lors de la dernière journée pour entretenir ses espoirs de qualification.

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