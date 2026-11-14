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La Norvège s'est imposée face à son hôte le pays de Galles sur le score de 3-1, dans une rencontre qui a connu un net tournant au cours de la seconde période, après une première mi-temps conclue sur un match nul vierge. La Norvège porte ainsi son total à 6 points, tandis que le pays de Galles reste bloqué à 3 points, dans le groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des nations de l'UEFA.

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La rencontre a débuté par une tentative précoce du pays de Galles, après que Harry Wilson a manqué une occasion de marquer à la deuxième minute, sur un centre de Brennan Johnson, avant qu'Antonio Nusa n'obtienne un coup franc à la quatrième minute.

La sélection norvégienne a répliqué par deux tentatives consécutives signées Nusa et Thelo Aasgaard aux sixième et septième minutes, mais sans trouver le chemin des filets, tandis que la défense galloise repoussait une autre tentative de Martin Ødegaard à la 14e minute. Les minutes suivantes ont été marquées par des tentatives des deux camps : le pays de Galles s'est procuré une occasion par l'intermédiaire de Daniel James à la 18e minute, avant qu'Aasgaard ne manque une tête pour la Norvège à la 19e minute, suivie d'une faute en faveur de Brennan Johnson. James est revenu menacer la cage norvégienne à la 22e minute d'une frappe passée à côté du poteau, tandis que la tentative d'Ødegaard à la 27e minute se heurtait à la défense galloise, et que Nusa manquait une autre occasion à la 29e minute.

Le nul vierge s'est maintenu jusqu'à la fin de la première période, malgré un corner obtenu par la Norvège à la 31e minute et une autre tentative de Torbjørn Heggem après un corner à la 15e minute, alors que le pays de Galles a dû composer avec un arrêt de jeu en raison d'une blessure de Daniel James à la 35e minute. Avant la pause, Egil Selvik a repoussé une frappe de James à la 43e minute, la première période s'achevant sur un score nul et vierge après une minute de temps additionnel.

En début de seconde période, le pays de Galles a tenté de surprendre les hôtes, mais la frappe de Brennan Johnson à la 48e minute est passée à côté des buts, avant que la sélection norvégienne ne commence à intensifier sa pression offensive. Après deux tentatives de Sander Berge à la 54e minute, la Norvège a obtenu un corner à la 59e minute, qui a débouché sur le premier but après qu'Antonio Nusa a exploité le ballon pour frapper du pied droit dans le coin inférieur gauche de la cage du gardien Karl Darlow.

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La sélection norvégienne n'a pas attendu longtemps pour creuser l'écart, puisqu'Andreas Schjelderup a inscrit le deuxième but à la 68e minute, après avoir reçu une passe d'Erling Haaland, pour frapper du pied droit depuis la surface de réparation dans le coin inférieur droit. Cette période a été marquée par plusieurs changements, notamment l'entrée de Mark Harris à la place de Lewis Koumas à la 64e minute, puis l'entrée en jeu de Schjelderup et de Patrick Berg dans les rangs norvégiens à la 66e minute, tandis que le pays de Galles procédait à trois remplacements à la 72e minute, avec les entrées de David Brooks, Rubin Colwill et Connor Roberts.

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Le pays de Galles a tenté de revenir dans la rencontre au cours des minutes suivantes et a menacé la cage norvégienne à plusieurs reprises : Selvik a repoussé une frappe de Mark Harris à la 65e minute, puis a écarté une tentative d'Ethan Ampadu à la 76e minute, tandis que le gardien repoussait une tentative de Rubin Colwill à la 79e minute. Dans la même minute, David Brooks est parvenu à réduire l'écart en inscrivant le premier but du pays de Galles, après avoir reçu une passe de Harry Wilson et frappé du pied gauche dans le coin inférieur droit, portant le score à 2-1.

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La sélection norvégienne a répliqué par des tentatives pour creuser l'écart, et Darlow a repoussé une frappe d'Ødegaard à la 84e minute, avant que les hôtes n'obtiennent un penalty à la 85e minute, après qu'Andreas Schjelderup a été victime d'une faute dans la surface commise par Connor Roberts, lequel a écopé d'un carton jaune, tandis que Harry Wilson recevait lui aussi un avertissement à la 87e minute. Haaland s'est chargé de tirer le penalty à la 88e minute, frappant du pied gauche dans le coin inférieur droit, inscrivant le troisième but de la Norvège et ramenant l'écart à deux buts.

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Dans les dernières minutes, le pays de Galles a tenté de réduire à nouveau le score, mais la frappe de Brennan Johnson à la 89e minute, après une passe de Ben Davies, est passée à côté du poteau gauche, tandis que le quatrième arbitre annonçait six minutes de temps additionnel. Les derniers instants ont été marqués par un hors-jeu de Haaland à la 90e+1, avant que la rencontre ne s'achève sur une victoire de la Norvège 3-1, la sélection hôte ayant réussi à préserver son avance et à faire pencher le match en sa faveur.

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