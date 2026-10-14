L'attaquant norvégien Erling Haaland a réduit l'écart en faveur de son équipe de Manchester City, lors de la confrontation face au Paris Saint-Germain ce mercredi, à l'Etihad Stadium, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions.

Le club parisien avait pris l'avantage avec trois buts en première période, avant que Haaland ne marque pour les locaux à la 53e minute d'une tête, profitant d'un ballon aérien envoyé par le remplaçant sénégalais, Ileman Ndiaye.









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Le but de Haaland a enflammé l'enthousiasme de son ancien entraîneur Pep Guardiola, assis dans les tribunes, dont les caméras ont capté la célébration et les applaudissements à l'adresse du Norvégien.

Mais il ne s'est pas écoulé 10 minutes avant que Magnus Akliouche ne porte de nouveau l'écart à 3 buts, lorsqu'il a décoché une frappe puissante repoussée par le gardien Gianluigi Donnarumma, le ballon finissant toutefois par retomber dans ses filets. Le quatrième but du Saint-Germain est venu après une série d'occasions gâchées par City.

Et à la 75e minute, Haaland a inscrit le deuxième but des locaux, à la suite d'une passe au sol de son coéquipier marocain, Ayoub Bouaddi.

Les Citizens avaient abordé la rencontre du jour gonflés par leur large victoire face à Liverpool (3-0) en Premier League, tandis que le Saint-Germain s'était imposé contre Le Mans (3-1) en championnat de France.







