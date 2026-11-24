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Arsenal a profité de l'éclat de son attaquant suédois Viktor Gyökeres pour surprendre le Borussia Dortmund, lors du match qui oppose les deux équipes ce mardi soir à l'Emirates Stadium, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le buteur a donné l'avantage aux locaux et confirme ainsi son remarquable rendement offensif dans la compétition continentale.

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Le but de Gyökeres, inscrit à la dixième minute, ajoute une nouvelle étape à son parcours européen sous le maillot d'Arsenal. L'attaquant suédois est désormais plus efficace en Ligue des champions avec le club londonien qu'il ne l'avait été lors de son passage au Sporting Portugal.

Selon les statistiques du réseau « Squawka », Gyökeres a porté son total à 7 buts en Ligue des champions avec Arsenal, dépassant ainsi le nombre de buts inscrits avec le Sporting Portugal dans la compétition, qui s'était arrêté à 6.

Ces chiffres prennent une importance particulière au regard du temps dont l'attaquant suédois a eu besoin pour s'imposer dans sa nouvelle équipe, après son transfert du Sporting à Arsenal, qui nourrissait de grandes attentes quant à ses qualités de buteur sur les scènes nationale et européenne.

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L'influence de Gyökeres ne se limite pas à ses buts : une statistique publiée par le compte « Euro Foot » indique qu'il a été impliqué sur 4 buts lors de ses 3 derniers matchs de Ligue des champions, signe de la diversité de ses rôles offensifs et de sa capacité à faire la différence.

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Cette série a débuté face au Bayern Munich, où il a délivré une passe décisive, avant de se poursuivre contre le Slavia Prague avec un but et une passe décisive, puis de faire trembler les filets du Borussia Dortmund lors du match actuel.

Gyökeres cherche toujours son premier but en Premier League cette saison : en 8 matchs disputés sous le maillot d'Arsenal, pour un total de 181 minutes, il n'a pas encore trouvé le chemin des filets et se contente d'une seule passe décisive, selon les données d'Opta.

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