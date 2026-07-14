Vidéo : grâce à Yamal, Oyarzabal enflamme la demi-finale d’un but historique

Mikel Oyarzabal a ouvert le score pour l’Espagne face à la France à la 22^e minute de leur demi-finale de la Coupe du monde 2026, ce mardi soir.

L’action est née d’un penalty obtenu par Lamine Yamal, après que Lucas Digne l’ait fauché au lieu de dégager le ballon.

La rencontre avait déjà été dominée par les Espagnols dès l’entame, sous le regard tendu des Bleus.









Selon le site « Squawka », Mikel Oyarzabal égalise ainsi le record historique du meilleur buteur espagnol lors d’une même édition de la Coupe du monde.

Il porte ainsi son total à cinq réalisations dans cette édition, égalant le record d’Emilio Butragueño (1986) et de David Villa (2010).











