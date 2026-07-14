Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Vidéo : grâce à Yamal, Oyarzabal enflamme la demi-finale d’un but historique

France vs Espagne
France
Espagne
Coupe du monde
L. Yamal
M. Oyarzabal
France
Espagne
É.-U.

Un départ canon

 Mikel Oyarzabal a ouvert le score pour l’Espagne face à la France à la 22^e minute de leur demi-finale de la Coupe du monde 2026, ce mardi soir.

L’action est née d’un penalty obtenu par Lamine Yamal, après que Lucas Digne l’ait fauché au lieu de dégager le ballon.

La rencontre avait déjà été dominée par les Espagnols dès l’entame, sous le regard tendu des Bleus.



Selon le site « Squawka », Mikel Oyarzabal égalise ainsi le record historique du meilleur buteur espagnol lors d’une même édition de la Coupe du monde.

Il porte ainsi son total à cinq réalisations dans cette édition, égalant le record d’Emilio Butragueño (1986) et de David Villa (2010).




Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google