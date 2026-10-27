Le club qatari d'Al-Shamal a infligé à son homologue saoudien d'Al-Hilal sa première défaite de la saison en cours en Ligue des champions d'Asie Élite, grâce à une victoire historique pour lui.

Al-Hilal s'est incliné face à Al-Shamal sur le score de 3-1, lors du match qui les opposait ce mardi au stade Al-Bayt à Al-Khor, pour la troisième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Wesley Saïd a ouvert le score pour le club qatari à la huitième minute de jeu, après une frappe rasante et puissante du pied gauche depuis l'intérieur de la surface, que le gardien Mohammed Al-Owais n'a pas réussi à repousser.

Mais Salem Al-Dawsari a réussi à égaliser pour Al-Hilal à la 32e minute de jeu, après que le latéral français Théo Hernandez lui a transmis un ballon au ras du sol devant le but vide de son gardien.

À la 48e minute de jeu, Riyad Mahrez a été à l'origine du deuxième but d'Al-Shamal, après avoir délivré un centre à ras de terre que son compatriote Baghdad Bounedjah a dévié dans les filets du gardien Mohammed Al-Owais.

Et cela ne s'est pas arrêté là, puisque la star algérienne a transmis un ballon en centre sur coup franc, qui est parvenu sur la tête du milieu de terrain tunisien Mohamed Ali Ben Romdhane, qui l'a dévié dans les filets d'Al-Hilal à la 54e minute.

Cette victoire est la première de l'histoire d'Al-Shamal en Ligue des champions d'Asie Élite, et ce pour sa première participation à la compétition, après avoir fait match nul lors de ses deux premières rencontres face aux clubs d'Al-Ittihad saoudien et du Tractor iranien.

Le club qatari a porté son total à 5 points, ce qui lui permet d'occuper la sixième place du groupe Ouest, renforçant ainsi ses chances de qualification pour les huitièmes de finale.

En revanche, Al-Hilal a subi sa première défaite dans l'édition actuelle de la compétition asiatique, et la deuxième de la saison toutes compétitions confondues, après s'être incliné face à Neom, lors de la sixième journée de la Roshn League, sur un score de deux buts à zéro.

Le total d'Al-Hilal s'est arrêté à 6 points, ce qui lui permet d'occuper la cinquième place du groupe Ouest en Ligue des champions d'Asie Élite, avec deux victoires et une seule défaite.