Vidéo : grâce à une frappe de Sibari, le Maroc décroche la première victoire arabe de l’histoire de la Coupe du monde

La sélection marocaine a décroché une victoire précieuse face à son homologue écossaise (1-0) au stade de Foxborough, lors de la deuxième journée du groupe 3 de la Coupe du monde 2026. Les « Lions de l’Atlas » prennent ainsi les commandes du classement avec 4 points.

Ismaël Sibari a inscrit l’unique but de la rencontre dès la 2^e minute, d’une frappe fulgurante dans la lucarne gauche d’Angus Gunn, suite à un centre décisif d’Ibrahim Díaz depuis le côté droit de la surface de réparation.

Grâce à ce succès, les Lions de l’Atlas prennent provisoirement la tête du groupe C avec 4 points, en attendant le résultat de la rencontre Brésil-Haïti prévue plus tard dans la journée, tandis que l’Écosse conserve la deuxième place avec 3 unités.

L’Écosse, vainqueur 1-0 d’Haïti lors de son entrée en lice, a misé sur un bloc défensif compact avec cinq arrière, Scott McTominay et Louis Ferguson en sentinelles, tandis que Ryan Christie, Ryan Christie et John McGinn occupaient les ailes, tandis que Che Adams menait l’attaque.

De son côté, le sélectionneur marocain a reconduit le même onze que lors du match nul 1-1 face au Brésil, renforçant son milieu de terrain avec Ibrahim Díaz, Ezzedine Ounahi et Bilal El Khannous en soutien d’Ismail Saibari.

Les Marocains ont dominé la première période : Saibari a failli doubler la mise sur un superbe centre d’Ounahi (10e), Jean a repoussé une frappe dangereuse d’Achraf Hakimi (18e) et Neil El Ainaoui a manqué le cadre après un centre de Diaz (30e).

Malgré une nette domination, les Lions de l’Atlas manquaient encore de précision dans le dernier tiers : Bilal El Khannous tirait ainsi au-dessus de la barre (36^e), tandis que l’Écosse relevait légèrement son niveau sans se montrer dangereuse.

Au retour des vestiaires, les Lions de l’Atlas redoublent d’intensité : Saibari frappe la barre (50e), Jean repousse sur sa ligne un coup de tête d’El Khannous (52e), puis Hakimi enroule à côté du poteau (62e).

Malgré quelques tentatives écossaises, comme un tir de Ryan Christie des 20 mètres (64^e) et une frappe puissante de McTominay qui a fini sa course dans le filet latéral (84^e), le Maroc a géré la seconde période avec sagesse et conservé son avance jusqu’au coup de sifflet final.