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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Vidéo : grâce à un doublé historique, Robby réveille les fantômes de la « génération d’or » néerlandaise d’il y a cinquante ans

Pays-Bas vs Suède
Pays-Bas
Suède
Coupe du monde
B. Brobbey
Pays-Bas
Suède
É.-U.

Les « moulins » ont pris la Suède de court dès l’entame du match.

L’attaquant anglais de Sunderland, Brian Proby, a inscrit son nom dans les annales de la Coupe du monde en offrant aux Pays-Bas une avance de 2-0 face à la Suède dès la première période de la deuxième journée du tournoi 2026.

Il a marqué les deux buts de son équipe lors des 17 premières minutes, offrant ainsi aux « Moulins » une avance précoce.

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D’après le site « stats foot », il est le joueur le plus rapide à réaliser un doublé en Coupe du monde depuis l’Allemand Lukas Podolski, auteur de deux buts en 12 minutes contre la Suède lors du Mondial 2006.

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Autre performance notable : il devient le plus jeune Néerlandais à inscrire un doublé en Coupe du monde depuis Johan Neeskens contre la Bulgarie le 23 juin 1974.

Probi a réalisé cet exploit à 24 ans et 4 mois, tandis que Neskens en avait 22 ans et 9 mois lors de son doublé historique il y a plus de cinq décennies.


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