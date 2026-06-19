Lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, l’équipe des États-Unis a confirmé sa domination en battant l’Australie 2-0.

Grâce à ce succès, les États-Unis valident officiellement leur billet pour les huitièmes de finale : ils avaient déjà dominé le Paraguay 4-1 lors de la première journée et terminent en tête du groupe avec 6 points.

De son côté, l’Australie, vainqueur 2-0 de la Turquie lors de l’acte initial, pointe à la deuxième place avec 3 unités.

Les États-Unis ont à nouveau bénéficié d’un csc pour prendre l’avantage sans concéder le moindre but lors de cette deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

L’action, lancée à la 11^e minute, a vu un centre américain venir du côté droit. Le défenseur australien Cameron Burgess, en tentant de repousser le danger, a malencontreusement dévié le ballon dans ses propres filets, offrant l’avantage aux États-Unis (1-0).

D’après le site « Stats Foot », les États-Unis portent à cinq le nombre de buts marqués contre leur camp par leurs adversaires en Coupe du monde, un total qui les place en deuxième position du classement historique des équipes ayant le plus profité des erreurs défensives adverses.

Dans un moment de tension palpable sur la pelouse et en tribunes, les États-Unis ont finalement doublé la mise. L’action a débuté par l’annulation immédiate du but d’Alex Freeman pour hors-jeu, signalé par l’arbitre assistant et contesté par le staff américain… L’arbitre allemand Felix Zwayer a alors consulté la vidéo (VAR) pour analyser l’action.

Après quelques minutes d’attente haletante, les images ont clairement montré que le ballon avait atteint le joueur américain Alex Freeman après avoir rebondi sur un défenseur australien, situation qui annule le hors-jeu selon les règles du jeu… M. Brych a alors officialisé la décision, déclenchant la joie des joueurs et des supporters américains.

Grâce à ce but, les États-Unis ont consolidé leur position dans la rencontre et préservé leurs chances de qualification pour les phases à élimination directe, devant un public planétaire, lors d’une Coupe du monde coorganisée avec le Canada et le Mexique.

La seconde période, marquée par un duel au milieu de terrain sans réelles occasions, n’a pas modifié le score, laissant les États-Unis en tête et plus proches de la qualification.

En fin de rencontre, l’arbitre a sorti plusieurs cartons jaunes : un pour Folarin Folarin côté américain, ainsi que pour Harry Soutar et Jacob Italiano chez les Australiens.