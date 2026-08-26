Saleh Abou Al-Shamat a conduit Al-Ahli d'Arabie saoudite au deuxième tour de la Coupe des clubs des confédérations 2026, après une victoire difficile face à son hôte, le club néo-zélandais d'Auckland, sur le score d'un but à zéro, lors de la rencontre qui les a opposés au stade Al-Inma, dans le cadre du premier tour de la compétition mondiale.

Saleh Abou Al-Shamat a inscrit l'unique but à la 63e minute, après une percée fulgurante d'Edouard Spertsyan sur le flanc droit. Ce dernier est parvenu aux abords de la surface de réparation et a délivré une passe remarquable à Abou Al-Shamat, qui l'a habilement logée au fond des filets, dès sa première touche de balle dans le match.

Al-Ahli a rendez-vous avec le club sud-africain des Sundowns, le 19 septembre, au deuxième tour de la Coupe des trois confédérations : Asie, Afrique et Océanie.

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La rencontre a été dépourvue de réelles occasions, à l'exception de quelques tentatives d'Al-Ahli, Auckland ayant verrouillé sa défense lors de la première mi-temps, qui a été d'un niveau inférieur à la seconde s'agissant de la prestation des deux équipes.

En seconde période, la performance d'Al-Ahli s'est améliorée, le club est parvenu à inscrire l'unique but et a ensuite gâché plusieurs tentatives.









La tâche est devenue plus aisée après l'expulsion de Sam Cosgrove, joueur d'Auckland, à la 89e minute d'un carton rouge direct à la suite d'un tacle violent sur un joueur d'Al-Ahli.

Les minutes suivantes se sont écoulées sans nouveauté, Al-Ahli contrôlant le ballon, tandis qu'Auckland tentait timidement de se montrer menaçant dans l'espoir d'égaliser, mais en vain, la confrontation s'achevant sur une victoire de l'équipe saoudienne.

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