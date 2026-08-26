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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Vidéo : grâce à un cadeau d'Abou Al-Chamat, Al Ahly élimine Auckland et se donne rendez-vous avec les Sundowns

Al Ahli vs Auckland FC
Al Ahli
Auckland FC
FIFA Intercontinental Cup
Arabie saoudite
Nouvelle-Zélande

Victoire difficile pour l'équipe saoudienne

Saleh Abou Al-Shamat a mené Al-Ahli d'Arabie saoudite au deuxième tour de la Coupe des clubs des confédérations 2026, après une victoire difficile face à son hôte, le club néo-zélandais d'Auckland, sur le score d'un but à zéro, lors de la rencontre qui les a opposés au stade Al-Inma, dans le cadre du premier tour de la compétition mondiale.

Saleh Abou Al-Shamat a inscrit l'unique but à la 63e minute, après un démarrage fulgurant d'Edward Spertsyan sur le côté droit, qui est parvenu aux abords de la surface de réparation et a délivré une passe remarquable à Abou Al-Shamat, lequel l'a habilement logée au fond des filets, pour sa toute première touche de balle dans le match.

Al-Ahli a rendez-vous avec le club sud-africain des Sundowns, le 19 septembre, au deuxième tour de la Coupe des trois confédérations : Asie, Afrique et Océanie.

La rencontre a été dépourvue de véritables occasions, à l'exception de quelques tentatives d'Al-Ahli, Auckland ayant verrouillé sa défense en première période, laquelle a été d'un niveau inférieur à la seconde en ce qui concerne la prestation des deux équipes.

En seconde période, la performance d'Al-Ahli s'est améliorée et le club a réussi à inscrire l'unique but, avant de gâcher plusieurs tentatives.



   La tâche est devenue plus aisée après l'expulsion de Sam Cosgrove, joueur d'Auckland, à la 89e minute, d'un carton rouge direct à la suite d'un tacle violent sur un joueur d'Al-Ahli.

Les minutes suivantes se sont écoulées sans rien de nouveau, Al-Ahli maîtrisant le ballon, tandis qu'Auckland tentait timidement de se montrer dangereux dans l'espoir d'égaliser, mais en vain, la confrontation s'achevant sur une victoire de l'équipe saoudienne.

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