Saleh Abou Al-Shamat a mené Al-Ahli d'Arabie saoudite au deuxième tour de la Coupe des clubs des confédérations 2026, après une victoire difficile face à son hôte, le club néo-zélandais d'Auckland, sur le score d'un but à zéro, lors de la rencontre qui les a opposés au stade Al-Inma, dans le cadre du premier tour de la compétition mondiale.

Saleh Abou Al-Shamat a inscrit l'unique but à la 63e minute, après un démarrage fulgurant d'Edward Spertsyan sur le côté droit, qui est parvenu aux abords de la surface de réparation et a délivré une passe remarquable à Abou Al-Shamat, lequel l'a habilement logée au fond des filets, pour sa toute première touche de balle dans le match.

Al-Ahli a rendez-vous avec le club sud-africain des Sundowns, le 19 septembre, au deuxième tour de la Coupe des trois confédérations : Asie, Afrique et Océanie.

La rencontre a été dépourvue de véritables occasions, à l'exception de quelques tentatives d'Al-Ahli, Auckland ayant verrouillé sa défense en première période, laquelle a été d'un niveau inférieur à la seconde en ce qui concerne la prestation des deux équipes.

En seconde période, la performance d'Al-Ahli s'est améliorée et le club a réussi à inscrire l'unique but, avant de gâcher plusieurs tentatives.









La tâche est devenue plus aisée après l'expulsion de Sam Cosgrove, joueur d'Auckland, à la 89e minute, d'un carton rouge direct à la suite d'un tacle violent sur un joueur d'Al-Ahli.

Les minutes suivantes se sont écoulées sans rien de nouveau, Al-Ahli maîtrisant le ballon, tandis qu'Auckland tentait timidement de se montrer dangereux dans l'espoir d'égaliser, mais en vain, la confrontation s'achevant sur une victoire de l'équipe saoudienne.