Vidéo : Grâce à ses adversaires, Al-Ahly se hisse au sommet du classement devant Al-Hilal et Al-Nassr à Roshen

Le club Al-Ahli de Djeddah s'est hissé en tête du classement de la Ligue saoudienne Roshen, où ses rivaux Al-Hilal et Al-Nassr occupent actuellement les premières places, profitant des faux pas de ses concurrents.

Al-Ahli recevait Damac ce samedi au stade Al-Inmaa de Djeddah, lors de la 27e journée du championnat saoudien Roshen.

Après seulement 3 minutes, « Al-Raqi » a ouvert le score grâce à Dhari Al-Anzi, défenseur de Dhamk, sur un but contre son camp, après avoir dévié le ballon par erreur dans les filets de son équipe.

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Grâce à ce but, Al-Ahli est devenu l'équipe ayant le plus profité des buts contre son camp au cours de la saison actuelle de la Ligue Roshen, à égalité avec Al-Hilal et Al-Nassr, ainsi qu'avec Al-Taawoun, avec 3 buts pour chaque équipe.

En revanche, Dhamk est devenu l'équipe qui a encaissé le plus de buts contre son camp, avec 3 buts également, à égalité avec Al-Fateh, Al-Khaloud, Al-Fayha et Al-Shabab.

Dhari Al-Anzi est devenu le troisième joueur de Dhamk à marquer un but dans ses propres filets, après le gardien brésilien Kevin et le défenseur marocain Jamal Harkas.

Rappelons qu'Al-Ahli est en lice avec Al-Nassr et Al-Hilal pour le titre de champion de la Ligue saoudienne cette saison. Il occupe actuellement la troisième place avec 62 points, à 8 points derrière « Al-Alamy » et à 2 points derrière « Al-Za'im ».