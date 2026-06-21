L'équipe d'Arabie saoudite a fait son entrée dans l'histoire de la Coupe du monde par la petite porte, grâce à Mikkel Oyarzabal, l'attaquant de la sélection espagnole.

Les Saoudiens ont croisé les Ibériques ce dimanche au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (États-Unis), à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Les Espagnols ont immédiatement imposé leur rythme et inscrit trois buts en seulement 24 minutes, avec Oyarzabal à la baguette.

L’avant-centre a d’abord servi Alamin Yamal pour l’ouverture du score dès la 10e minute, puis a inscrit les deuxième et troisième buts aux 21e et 24e minutes.

D’après les données d’Opta, l’Espagne est ainsi la première nation à atteindre ce total en moins de 25 minutes face à l’Arabie saoudite dans l’histoire de la Coupe du monde.

Seule l’Allemagne, en demi-finale de la Coupe du monde 2014 contre le Brésil, avait jusqu’ici réussi une telle prouesse au XXIe siècle.

Selon le compte « MrStat » dédié aux statistiques sur le réseau « X », Oyarzabal est le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à marquer deux buts et à en créer un autre au cours des 24 premières minutes.

Au total, Oyarzabal porte à 21 le nombre de ses contributions avec la sélection espagnole lors des 13 derniers matchs, dont 14 buts et 7 passes décisives.