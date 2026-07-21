Vidéo : grâce à En-Nesyri, Velázquez débute sa mission avec Al-Ittihad par une victoire africaine

L'Allemand Jens Wissing, le nouveau directeur technique de l'équipe d'Al-Ittihad, a débuté sa mission avec le club par une victoire face à une formation africaine, grâce à l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri.

Al-Ittihad s'est imposé face au club sud-africain des Orlando Pirates sur le score de 3-2, lors du match amical qui a opposé les deux équipes ce mardi, à l'occasion de la première rencontre du club saoudien dans le cadre de son stage à l'étranger, dans la ville espagnole de Marbella.

Youssef En-Nesyri a ouvert le score tôt dans la partie, plus précisément à la 11e minute, après avoir dévié un centre d'Abderrahmane Al-Aboud au fond des filets d'une tête.

Le club sud-africain a répliqué en inscrivant l'égalisation à la 27e minute de jeu, après une puissante frappe de son joueur Mbatha depuis l'extérieur de la surface de réparation, que le gardien serbe Predrag Rajković n'a pas su maîtriser.

À la deuxième minute du temps additionnel de la première période, Moussa Diaby est parvenu à ajouter le deuxième but d'Al-Ittihad, en frappant du pied gauche depuis les abords de la surface de réparation.

Al-Ittihad a paru plus solide en première période, après que Wissing a aligné la plupart de ses éléments titulaires, avant d'effectuer de nombreux changements au cours de la seconde mi-temps.

Al-Ittihad n'a inscrit le troisième but qu'à la 85e minute, par l'intermédiaire de son attaquant nigérian George Ilenikhena, avant que le club sud-africain ne réduise à nouveau l'écart avant la fin de la rencontre.

À noter que le prochain match d'Al-Ittihad se jouera face aux Espagnols de Las Palmas, le 25 juillet en cours, avant d'affronter le Real Majorque le 30 du même mois.