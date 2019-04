VIDEO - Genesio attend une confirmation contre Bordeaux

Bruno Genesio espère que Lyon parviendra à enchaîner vendredi soir face à Bordeaux, après sa victoire précieuse contre Angers (2-1) vendredi dernier.

Bruno Genesio était en conférence de presse ce jeudi, à la veille du déplacement de à dans le cadre de la 34e journée de .

Lyon - Genesio : "On est concentrés sur les 5 derniers matches"

Le coach rhodanien désire une réponse de ses hommes lors de leur prochaine sortie prévue ce vendredi à comme il l'a expliqué lors de son point presse : "J'attends une confirmation de notre victoire face à Angers, vendredi dernier (2-1). Dans le jeu comme dans le résultat. Avec si possible, encore plus d'efficacité dans le domaine offensif. J'attends une confirmation des progrès constatés face à Angers. On a bien travaillé cette semaine, comme avant Angers. Mais ce n'est pas toujours révélateur de ce qui va se passer le week-end.", a estimé Genesio

Pour rappel, l'OL avait renoué avec la victoire contre Angers le week-end dernier (2-1) Il s'agit désormais de poursuivre dans cette bonne dynamique comme l'a suggéré le tacticien rhodanien... "On est tous concentré sur les cinq derniers matchs. Le match d'Angers nous a fait du bien. Renouer avec la victoire avec un match correct a fait du bien au groupe. On est prêts pour aborder la dernière ligne droite (...). Mon annonce a permis de mettre l'équipe dans les meilleures conditions. On a besoin d'avoir un climat positif autour de l'équipe. On a un match très important demain. Il faut continuer à bien travailler."