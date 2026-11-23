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Gary Neville a craqué en direct à la télévision en voyant son ancien club, Manchester United, sombrer lors d’une humiliante défaite 4-0 face à Liverpool à Anfield. L’ancien latéral a stupéfié les autres consultants en se giflant pour exprimer sa stupeur devant la prestation défensive de son équipe.

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Un carton rouge et un effondrement défensif provoquent une réaction en plateau

Le passage de Mauricio Pochettino à Manchester United a connu un nouveau coup dur, Liverpool ayant surclassé son équipe à Anfield. Les plans des visiteurs ont volé en éclats avant la dixième minute lorsque Leny Yoro a été expulsé pour avoir retenu Alexander Isak après un mauvais placement de Matthijs de Ligt.

La défense alignée d’entrée, avec Yoro, De Ligt et Lisandro Martinez, a souffert face aux attaques incessantes de Liverpool. Même l’entrée en jeu de Harry Maguire n’a pas suffi à endiguer l’offensive, Liverpool exploitant une défense affaiblie par un nouvel été de négligence.

Depuis le plateau de Sky Sports, Neville a fini par craquer pendant l’analyse d’après-match. Son étrange diatribe a fait rire Jamie Carragher et amusé les autres membres du plateau.

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En analysant cet effondrement sur Sky Sports, l’ancien capitaine de Manchester United a fustigé le langage corporel des défenseurs. Selon lui, ils ne semblent jamais en alerte pendant les matches.

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« Je ne les vois jamais sur le qui-vive, attentifs, avec l’air d’avoir quelque chose de bien ancré là-dedans (il montre sa tête), a déclaré Neville. Je ne les vois jamais comme ça. Ils ont plutôt l’air de ça… »

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Neville a alors fixé le vide pendant plusieurs secondes. Il s’est ensuite giflé deux fois, en disant « réveille-toi » à chaque fois, avant de conclure : « Tu joues pour Manchester United ! »

La crise défensive plonge Pochettino dans la lutte pour le maintien

Cette défaite laisse Manchester United dans la zone de relégation, avec une seule victoire en 11 matches de Premier League. Le club a également encaissé plus de buts que n’importe quelle autre équipe des cinq grands championnats européens.

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Neville s’est montré particulièrement critique envers la décision de Pochettino de titulariser De Ligt après un an d’absence pour blessure. Le consultant a toutefois reconnu combien il était difficile de revenir après une année loin des terrains.

« J’ai beaucoup de compassion pour lui, a ajouté Neville. C’est comme jouer au football après avoir bu six pintes. C’est une sensation étrange. J’ai beaucoup de compassion pour lui, c’est inquiétant à voir. »

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Pochettino doit reconstruire sa défense sans attendre

Pochettino doit immédiatement sortir Manchester United de la zone de relégation et faire mieux que son unique victoire en 11 matches de championnat. Sa priorité sera de remédier aux failles de la défense qui a encaissé le plus de buts parmi les cinq grands championnats européens. Il sera également crucial de gérer avec précaution la condition physique de De Ligt après un an d’absence. Sans amélioration rapide en défense, Manchester United risque de s’enfoncer davantage dans la lutte pour le maintien.