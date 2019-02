VIDEO - Garcia :"Il faut que ce soit le début d'une série"

Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OM, espère que la victoire de son équipe contre Bordeaux (1-0) invitera d'autres succès.

"On était les seuls à jouer (match en retard de la 18e journée), et du coup ces trois points-là sont les bienvenus. Mais il faut que ce soit le début d'une série. Trois points, c'est bien, mais ça ne suffit pas, il faut aller chercher une victoire à Dijon (vendredi soir). Il faut une dynamique positive. On n'a pas pris de but, c'est bien, et Steve (Mandanda) a fait l'arrêt qu'il fallait à la fin sur De Préville.", a dit Rudi Garcia en conférence de presse dans des propos relayés par l'AFP au terme du match.