VIDEO - Garcia, difficile de faire pire en Ligue des Champions

Dans sa carrière de coach, Rudi Garcia n’a jamais brillé en Ligue des Champions.

S’il est parvenu jusqu’en finale de la avec l’OM, Rudi Garcia est loin d'être un spécialité de la compétition reine des clubs, la fameuse .

Bruges-PSG en direct

Avec ses anciens clubs du LOSC ou de l’AS Rome, Garcia n'a guère brillé. Le tacticien tricolore doit corriger le tir dès ce mercredi au sur le pré du Lisbonne, pour sa deuxième rencontre sur le banc de l’OL. Pour ce match, le boss de veut commencer par mettre les supporters derrière l'équipe.

« Il faut demander aux joueurs comment ils l’ont vécu, mais je sais une chose c’est que c’est à nous de mettre nos supporters derrière nous en commençant mieux le match et enflammant le début de rencontre. Et qu’on fasse tout pour marquer vite. Nous on a trop laissé jouer l’adversaire », a en outre estimé Garcia en conférence de presse.