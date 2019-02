VIDEO - Garcia : "Balotelli a besoin de sentir aimé"

Rudi Garcia a analysé la psychologie de son attaquant italien Mario Balotelli en conférence de presse.

"Tout joueur a besoin de se sentir aimé. Mario, on savait que c'était un bon coéquipier, cela nous avait été confirmé avant qu'il arrive. C'est un joueur apprécié. Il est en confiance, assez joyeux, tout le monde l'a bien intégré. Il ne se met pas en avant, il se montre disponible et souriant, montre sa motivation. Il a marqué deux buts en trois matches, c'est bien et il faut que ça continue. Ma seule préoccupation, c'est son état athlétique. On est en train de refaire une préparation de début de saison avec lui. Mais en tout cas il fait des efforts et semble épanoui". a dit le coach de l'OM lors d'un point presse avec les médias jeudi.