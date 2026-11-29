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Le 249e derby du Merseyside s'est soldé par un match nul. Everton et Liverpool se sont quittés sur le score de 1-1, dimanche au Hill Dickinson Stadium, lors de la 12e journée de Premier League. Les visiteurs ont ouvert le score rapidement avant que les locaux ne reviennent grâce à un but contre son camp.

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La rencontre a démarré sur un rythme élevé, et Everton a failli ouvrir le score dès la 3e minute, lorsque James Garner a tiré un coup franc direct qui a passé le mur, mais Alisson Becker s'est interposé et a dévié le ballon en corner. Liverpool n'a pas tardé à répliquer en profitant d'un mauvais dégagement de la défense : Florian Wirtz a servi Dominik Szoboszlai, qui a décoché une puissante frappe à ras de terre depuis l'extérieur de la surface à la 5e minute, et le ballon a terminé au fond des filets de Jordan Pickford.

Everton a tenté de revenir dans le match en se projetant davantage vers l'avant, tandis que Liverpool misait sur les espaces dans le dos de la défense en contre-attaque. À la 25e minute, les locaux ont égalisé : Kiernan Dewsbury-Hall a tiré un coup franc depuis le côté droit et envoyé un centre dangereux dans la surface, que Jeremie Frimpong a dévié par erreur dans ses propres filets en voulant le dégager. Le score était alors de 1-1.

Cette égalisation a galvanisé Everton, qui a pressé pour prendre l'avantage. À la 29e minute, Kiernan Dewsbury-Hall a failli profiter d'une hésitation de Szoboszlai dans la surface, mais une intervention de Jérémy Jacquet a sauvé Liverpool. Les visiteurs ont répondu par deux occasions franches : la première à la 35e minute, quand Pickford a repoussé une frappe de Florian Wirtz depuis l'intérieur de la surface, la seconde une minute plus tard, lorsque Frimpong a adressé un centre millimétré à Alexander Isak, qui a manqué une occasion immanquable de près, sa frappe passant à côté du poteau droit.

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Le suspense a duré jusqu'à la fin de la première période. Les joueurs d'Everton ont réclamé un penalty pour une main de Milos Kerkez à la 31e minute, mais ni l'arbitre ni la VAR n'ont sanctionné de faute. À la 41e minute, Alexis Mac Allister a tenté une frappe à ras de terre qui est passée à côté du poteau, et la première période s'est achevée sur le score de 1-1.

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Les deux équipes sont revenues des vestiaires avec la même intensité. Liverpool a failli reprendre l'avantage à la 48e minute, lorsque Szoboszlai a envoyé un coup franc dans la surface, mais la défense d'Everton a dégagé le ballon avant qu'il n'atteigne le but de Pickford. De l'autre côté, les locaux se sont approchés du but à la 52e minute : un corner a débouché sur une action collective conclue par Jake O'Brien, dont la frappe molle à ras de terre a été facilement captée par Alisson. Everton a de nouveau réclamé un penalty à la 58e minute, après la chute d'O'Brien dans la surface lors d'un duel avec Mac Allister, mais l'arbitre a laissé jouer.

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Liverpool a effectué son premier changement à la 59e minute, avec l'entrée de Trey Nyoni à la place de Rio Ngumoha. Everton a continué à menacer le but des visiteurs, et Dewsbury-Hall a failli donner l'avantage à son équipe à la 64e minute en reprenant un ballon repoussé d'une frappe puissante dans la surface, mais Jacquet est intervenu au bon moment pour le dégager. À la 66e minute, un joueur d'Everton a protesté contre l'absence de faute après une intervention de Nyoni pour stopper sa course, tandis que Jack Grealish a reçu un carton jaune à la 70e minute pour un tacle appuyé sur Mac Allister.

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Les dernières minutes ont été marquées par une série de changements. Everton a fait entrer Harrison Armstrong et Tyrique George à la place de Hayden Hackney et Tyler Dibling à la 73e minute, tandis que Victor Muñoz et Ronald Araujo ont remplacé Jeremie Frimpong et Bradley Barcola côté Liverpool à la 74e minute. Vitaliy Mykolenko a écopé d'un carton jaune à la 78e minute pour avoir fait trébucher Muñoz, avant que Jordan Pickford ne sauve Everton d'un but tout fait à la 80e minute en repoussant une frappe à bout portant de Dominik Szoboszlai.

Liverpool a tenté d'arracher le but de la victoire dans les dernières minutes, et Alexander Isak a gâché une occasion à la 85e minute avec une frappe molle passée à côté du but. Nyoni a ensuite reçu un carton jaune à la 88e minute pour avoir bousculé Dewsbury-Hall. À la 89e minute, les deux équipes ont procédé à leurs derniers changements : Charlie Alcaraz a remplacé Dewsbury-Hall, Lewis Koumas a pris la place de Wirtz et Brennan Johnson celle de Grealish. Le score n'a plus bougé jusqu'au coup de sifflet final. Liverpool porte son total à 22 points et occupe la 4e place, tandis qu'Everton atteint 17 points au 8e rang.

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