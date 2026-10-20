Le Paris Saint-Germain a signé une victoire spectaculaire face à son hôte, le Barça, sur le score de 4-2, lors de la rencontre qui les a opposés ce soir au Parc des Princes, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Paris porte ainsi son total à 9 points, conservant un sans-faute et la tête du classement, tandis que le Barça recule à la cinquième place avec 6 points après avoir essuyé sa première défaite européenne de la saison.

Le Paris Saint-Germain a ouvert le score à la 38e minute par l'intermédiaire de Désiré Doué, qui a profité d'une passe ratée de Lamine Yamal pour tromper le gardien.









En seconde période, le Barça a mis la pression et a lancé plusieurs attaques dangereuses jusqu'à ce que le latéral droit Xavi Espart parvienne à égaliser à la 55e minute.









Le but est venu d'une passe remarquable de Fermín López, qui a permis à Espart de partir et de tromper le gardien.

À la 72e minute, Lucas Hernández a inscrit le deuxième but du Paris Saint-Germain d'une tête remarquable, après un service de Désiré Doué.









Le suspense s'est poursuivi après que Lamine Yamal a de nouveau égalisé pour le Barça à la 79e minute, au terme d'un superbe débordement sur le côté gauche et d'une frappe logée dans les filets d'une manière tout à fait exceptionnelle.









Mais le Barça n'a pas longtemps savouré cette égalisation après que Vitinha a inscrit le troisième but de Paris à la 81e minute, profitant d'un ballon repoussé hors de la surface pour décocher une frappe canon qui a fini au fond des filets du Barça.









À la 86e minute, Paris a mis fin aux espoirs du Barça après que Fabián Ruiz a inscrit le quatrième but en profitant d'un centre remarquable d'Achraf Hakimi.







