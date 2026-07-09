Vidéo : Fin de parcours… Le Maroc fait ses adieux à la Coupe du monde, éliminé par une France « déstabilisante »

L'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 après avoir dominé le Maroc 2-0, lors du match qui les opposait en quarts de finale. Les Bleus ont ainsi confirmé leur supériorité sur les Lions de l’Atlas en phase à élimination directe de la Coupe du monde, lors d’une rencontre marquée par une performance remarquable de Yassine Bono, malgré les deux buts encaissés, après avoir repoussé un penalty de Kylian Mbappé, contraint de sortir sur blessure, laissant planer l’incertitude sur sa participation aux prochaines rencontres.

Les Bleus ont imposé leur rythme dès l’entame : Mbappé a failli ouvrir le score dès la 4^e minute, mais Bono a repoussé son tir, puis a capté la tête dangereuse d’Upamecano quelques instants plus tard.



La domination tricolore s’est poursuivie par des tentatives successives de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, tandis que les Marocains se contentaient de quelques contres sans véritablement menacer le but de Mike Maignan.

Le tournant de la 25e minute survient lorsque l’arbitre argentin Facundo Tello accorde un penalty à la France après une faute de Nasser Mazraoui sur Kylian Mbappé.

Mbappé s’est présenté pour tirer le penalty à la 28e minute, mais Yassine Bono a continué à briller : après avoir anticipé le coin droit, il a repoussé le ballon avec brio, préservant ainsi l’égalité et donnant un formidable coup de pouce moral au Maroc.



Malgré la résistance des « Lions de l’Atlas », les Bleus ont maintenu la pression et ont failli ouvrir le score juste avant la mi-temps, lorsque Lucas Digne a expédié une frappe puissante repoussée par la barre transversale. Les deux équipes sont donc rentrées aux vestiaires dos à dos et sans but.

Dès la reprise, la domination française se poursuit et Mbappé finit par percer la défense marocaine à la 60^e minute, concluant une action collective par une frappe puissante qui trompe Bono et ouvre le score.



Le sélectionneur marocain Mohamed Wahbi a alors tenté de réagir en faisant entrer Sofiane Rahimi, Sofiane Amrabat, puis Jassim Yassine et Zakaria El Ouahdi pour inverser la tendance, sans succès.

À la 66^e minute, Ousmane Dembélé, lancé à la limite de la surface, enroule sa frappe et double la mise pour les Bleus.



La rencontre a également été ponctuée d’un carton jaune pour Issa Diop, tandis que Didier Deschamps a dû remplacer Kylian Mbappé à la 77^e minute après sa blessure. Jean-Philippe Mateta est entré en jeu, puis Bradley Barcola a pris la place de Désiré Doué.

Dans le temps fort marocain, Azzedine Ounahi a tenté de réduire l’écart à la 83e minute par une frappe puissante des vingt mètres, mais Mike Maignan a repoussé le danger avec autorité.

Une minute plus tard, la tête de Naïl El Aïnaoui, suite à un corner tiré par Achraf Hakimi, frôle le poteau.

De l’autre côté, les Bleus ont maintenu la pression : Yassine Bono a repoussé une tentative en face-à-face de Bradley Barcola (88^e), puis Jean-Philippe Mateta a manqué une occasion en or en expédiant sa tête au-dessus de la barre sur corner.

Malgré six minutes de temps additionnel, le score n’évolue pas et l’arbitre siffle la fin de la rencontre, qualifiant la France pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 sur le score de 2-0, dans un climat d’inquiétude concernant la blessure du capitaine Kylian Mbappé.