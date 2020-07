Vidéo - Fille ou garçon ? Harry Kane apprend la bonne nouvelle… avec un ballon !

Déjà papa de deux jeunes filles, Ivy Jane et Vivienne Jane, Harry Kane attend un autre enfant. Et ce lundi, l’attaquant de a enfin pu mettre fin au suspense concernant le sexe du bébé…

Pour cela, le Britannique a organisé une fête… par visio-conférence. En effet, tous ses proches ont pu assister à la scène par caméras interposées, et ils n’ont rien raté du tir au but victorieux.

Car oui, pour découvrir la bonne nouvelle, Kane a dû tirer un penalty. Un ballon avait été placé sous la barre transversale, avec un principe simple : il suffit de taper dans le cuir, et de la poudre en sortira. Si elle est bleue, c’est un garçon, si elle est rose, c’est une fille.

We are having a Boy pic.twitter.com/F91i1TniDT