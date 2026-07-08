Vidéo : « FIFA Zapata »… Sawiris accuse la FIFA d'avoir volé la victoire de l'Égypte face à l'Argentine

Les réseaux sociaux se sont embrasés après le match Égypte-Argentine de la Coupe du monde 2026, mais le commentaire qui a retenu l’attention est celui de l’homme d’affaires Naguib Sawiris. Il n’a pas seulement exprimé sa colère : il l’a transformée en une ironie cinglante directement adressée à l’arbitrage et à la FIFA.

Au coup de sifflet final de la rencontre entre les Pharaons et l'Albiceleste, qui s'est soldée par une victoire des coéquipiers de Lionel Messi (3-2), une vague de colère a déferlé, la prestation de l’arbitre français François Litxer ayant suscité une vive polémique après avoir ignoré une série de tacles violents contre les joueurs de l’équipe égyptienne, ce que le public arabe a considéré comme un parti pris évident en faveur des Tangueros.

Naguib Sawiris a réagi à sa manière habituelle. Il a republié une vidéo compilant les tacles violents des Argentins restés impunis et a commenté avec ironie : « Les faits de cette farce en images et en sons… Viva Zapata ».

Ce slogan n’est pas anodin : il reprend le cri révolutionnaire mexicain « Vive Zapata », en référence au révolutionnaire Emiliano Zapata qui, entre 1910 et 1920, a mené les paysans pour réclamer justice et redistribution des terres.

En reprenant ce slogan, Sawiris suggère qu’une véritable révolution s’impose pour mettre fin à l’injustice arbitrale et aux règles de la FIFA.

Il n’a pas en resté là : reprenant à son compte les propos de Paul Scholes, légende de Manchester United, qui a qualifié l’issue de la rencontre de « vol flagrant », il a commenté avec ironie : « Tu as utilisé la description la plus modérée possible en disant : “On nous a volés” ».

En résumé, Sawiris a transformé son courroux en un message ironique adressé à la FIFA, rappelant que le football n’est pas une scène de farce et que les supporters ne se tairont pas lorsqu’ils estiment que la balance penche.