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Malaga CF v Fulham FC - Trofeo Costa del SolGetty Images Sport

Traduit par

Vidéo : expulsion et abandon lors d'un match amical, un comportement étrange d'Arbeloa avant le coup d'envoi de la Premier League

Malaga vs Fulham
Malaga
Fulham
Jeux d'amitié des clubs
A. Arbeloa
Espagne
Angleterre

L'entraîneur espagnol explose de colère

Fulham, dirigé par son nouvel entraîneur Álvaro Arbeloa, s'est retiré d'un match amical de préparation à la nouvelle saison, offrant ainsi le titre de la Coupe de la Costa del Sol à Málaga, sans que la séance de tirs au but n'ait été disputée.

Le match s'est soldé par un match nul (2-2) dans le temps réglementaire, mais les hommes de l'entraîneur Álvaro Arbeloa ont décidé de ne pas participer à la séance de tirs au but après qu'un penalty a été accordé contre eux à la 90e minute.

De son côté, l'ancien entraîneur du Real Madrid a vivement protesté, et l'arbitre Miguel Ángel Ortiz Arias n'a eu d'autre choix que de l'expulser, comme l'a rapporté le journal « Mundo Deportivo ».

Le match a mal débuté pour Málaga, Adrián Niño ayant été contraint de quitter le terrain sur blessure, ce qui a suscité l'inquiétude puisque le club se rendra au stade Metropolitano dans une semaine pour affronter l'Atlético Madrid en étant privé de plusieurs joueurs.

Óscar Bobb et David Larrubia, respectivement ailiers de Fulham et de Málaga, ont été les plus en vue dans les premières minutes, avec peu d'occasions, jusqu'à ce que Sessegnon inscrive un but de la tête au second poteau pour donner l'avantage à l'équipe anglaise (0-1).

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Après avoir encaissé ce but, Málaga a répliqué par une superbe action de Larrubia, conclue par Chupi d'une frappe précise au fond des filets.

Après la pause, les joueurs de Málaga ont poursuivi leur belle prestation, mais ils ont encaissé un nouveau but, cette fois de la part d'Iwobi.

Avec huit changements supplémentaires, l'équipe hôte a retrouvé sa vivacité et son allant, et à la 90e minute, Eneko Jauregi a transformé un penalty après une main pour égaliser (2-2).

La victoire est finalement revenue aux locaux après le refus de l'équipe anglaise de disputer la séance de tirs au but, et c'est précisément ce penalty accordé dans les dernières minutes qui a déclenché la colère d'Álvaro Arbeloa, lequel a refusé de se présenter en conférence de presse d'après-match.

Arbeloa a pris en main l'entraînement de Fulham cet été, après son expérience avec le Real Madrid, et il se prépare à débuter officiellement son parcours avec l'équipe anglaise face à Chelsea le 24 août courant, lors de la première journée de Premier League.








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