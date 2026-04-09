Vidéo : Et si Al-Nassr n’était pas en tête du championnat saoudien sans les erreurs d’arbitrage ?

Selon un expert en arbitrage, Al-Nassr ne terminerait pas en tête du championnat saoudien si les erreurs d’arbitrage sur les penalties n’avaient pas été commises cette saison.
Avec 70 points, le club occupe actuellement la première place, deux longueurs devant Al-Hilal et quatre devant Al-Ahli, alors qu’il a disputé une rencontre de moins.
L’expert en arbitrage Fahd Al-Mardasi a affirmé lors de l’émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 » : « Al-Ahli a perdu des points lors de trois matchs, en raison de cinq penalties qu’il aurait dû obtenir mais qui n’ont pas été sifflés. »
Il précise : « Aucun penalty n’a été sifflé pour Al-Ahli lors de la rencontre aller contre Al-Ittifaq, ni lors des deux matchs face à Al-Riyadh à la même phase, sans oublier les deux penalties non accordés lors de la dernière rencontre face à Al-Fayha. Le club a été lésé par ces décisions. »
Il a conclu : « Il y a eu un autre penalty non sifflé contre Al-Hazm, mais Al-Ahli a quand même gagné cette rencontre ; la décision n’a donc pas influencé le résultat final. »
Le journaliste Abdelrahman Al-Humaidi a commenté : « Al-Ahli a trébuché lors de 3 matchs à cause des décisions arbitrales, et a perdu 9 points à cause d’elles. Il totalise 66 points, ce qui signifie qu’il aurait pu atteindre 75 points, ce qui le placerait en tête du classement. »