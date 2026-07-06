Essam El-Hadary, légende égyptienne et arabe du football, a rendu un hommage historique au Marocain Yassine Bounou, affirmant que le gardien des « Lions de l’Atlas » était désormais le meilleur gardien arabe de l’histoire, après ses performances décisives avec la sélection marocaine lors de la Coupe du monde 2026.

Ces propos interviennent après les performances décisives de Bono face aux Pays-Bas et au Canada, rencontres au cours desquelles il a maintenu son équipe dans la course aux quarts de finale.

Sur la chaîne « Sky News Arabia », El Hadary a déclaré : « Je tire mon chapeau à Yassine Bono, c’est un gardien de but mondial et exceptionnel, et il doit recevoir la reconnaissance qu’il mérite. Il ne représente pas seulement la moitié de l’équipe, mais 85 % de celle-ci, avec tout le respect que je dois à tous les joueurs. C’est un gardien qui fait la différence et qui mérite tous les éloges. »

Il ajoute : « J’ai toujours dit que j’étais le plus grand gardien de but du monde arabe, mais aujourd’hui je l’affirme sans détour : non, Yassine Bounou est le meilleur gardien de but arabe de l’histoire. »

Cet hommage intervient après la performance de Bono, qui a permis au Maroc d’éliminer les Pays-Bas en huitièmes de finale. Brillant tout au long de la rencontre, il a notamment repoussé un tir décisif de Crisencio Somerville lors de la séance de tirs au but, offrant ainsi aux « Lions de l’Atlas » un avantage décisif qui leur a permis de se qualifier pour les quarts de finale.

Le portier d’Al-Hilal a confirmé son statut lors du match suivant contre le Canada, en repoussant plusieurs occasions dangereuses en début de rencontre et en préservant ses filets inviolés lors de la victoire 3-0, s’imposant une nouvelle fois comme l’une des stars de cette édition de la Coupe du monde.

Les propos d’El Hadary illustrent l’envergure atteinte par Bono, auteur d’une série de performances exceptionnelles sur les plus grandes scènes du football, et désormais reconnu par l’un des plus grands gardiens de l’histoire arabe comme l’incontestable numéro un.

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