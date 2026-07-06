Essam El-Hadary, légende égyptienne et arabe des buts, a rendu un hommage appuyé au Marocain Yassine Bounou, qu’il présente désormais comme le meilleur gardien arabe de l’histoire, après ses prestations décisives lors de la Coupe du monde 2026.

Ces propos interviennent après les prestations décisives du gardien lors des rencontres face aux Pays-Bas et au Canada, au cours desquelles il a maintenu son équipe dans la course aux quarts de finale.

Sur la chaîne « Sky News Arabia », El Hadary a déclaré : « Je tire mon chapeau à Yassine Bono, c’est un gardien de but mondial et exceptionnel, et il doit recevoir la reconnaissance qu’il mérite. Il ne représente pas seulement la moitié de l’équipe, mais 85 % de celle-ci, avec tout le respect que je dois à tous les joueurs. C’est un gardien qui fait la différence et qui mérite tous les éloges. »

Il ajoute : « J’ai toujours dit que j’étais le plus grand gardien de but du monde arabe, mais aujourd’hui, je l’affirme sans ambages : non, Yassine Bounou est le meilleur gardien de but arabe de l’histoire. »

Cette reconnaissance intervient après l’élimination des Pays-Bas en huitièmes de finale, au cours de laquelle Bono a brillé, repoussant notamment une tentative décisive de Crisencio Somerville lors de la séance de tirs au but et offrant ainsi un avantage précieux aux « Lions de l’Atlas ».

Le portier d’Al-Hilal a confirmé son statut lors du match suivant contre le Canada, en repoussant plusieurs occasions dangereuses en début de rencontre et en préservant ses filets inviolés lors de la victoire 3-0, s’imposant une nouvelle fois comme l’une des stars de cette édition de la Coupe du monde.

Les propos d’El Hadary illustrent la place désormais centrale de Bono, auteur d’une série de performances exceptionnelles sur les plus grandes scènes du football, et lui valent la reconnaissance d’un des plus grands gardiens de l’histoire du football arabe.

Lire aussi :

Avant d’affronter le Maroc, la France demande à la FIFA d’annuler le carton d’Oulissi