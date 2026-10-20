Vidéo : Espart marque contre le Paris Saint-Germain et entre dans une liste historique du Barça

Le FC Barcelone a égalisé 1-1 lors de son match face au Paris Saint-Germain, son hôte, au cours de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe.

Désiré Doué a ouvert le score pour le club français à la 38e minute, un résultat sur lequel s'est achevée la première période.

En seconde période, le Barça a mis la pression et a lancé plus d'une attaque dangereuse, jusqu'à ce que l'arrière droit Xavi Espart parvienne à égaliser à la 55e minute.





Le but est venu d'une passe remarquable de Fermín López, permettant à Espart de s'élancer et de loger le ballon au fond des filets.





Le réseau de statistiques « Statsdufoot » a déclaré sur son compte « X » : « Espart est devenu le 15e joueur à marquer pour le Barcelone en Ligue des champions d'Europe avant d'avoir atteint ses 20 ans ».







