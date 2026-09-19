La confrontation entre Al-Ahli d'Arabie saoudite et les Sud-Africains de Sundowns, dans le cadre de la Coupe des clubs champions intercontinentale, s'est enflammée après que les premières minutes ont été marquées par deux buts consécutifs. L'un d'eux est survenu à la suite d'un flottement défensif manifeste de l'équipe saoudienne, avant qu'Al-Ahli ne parvienne à réagir rapidement grâce à un but contre son camp qui a ramené le match à son point de départ.

Sundowns profite du relâchement d'Al-Ahli

Sundowns a réussi à ouvrir le score par l'intermédiaire de Nuno Santos, après avoir profité d'un centre parvenu au cœur de la surface de réparation, qu'il a dévié de la tête dans les filets d'Édouard Mendy à la 17e minute.

Le but est survenu au milieu d'un relâchement évident de la défense d'Al-Ahli, incapable de gérer le ballon à l'intérieur de la surface, avec l'apparition de Valentin Atangana dans une position où il n'a pas pu assurer la couverture requise, permettant au joueur de Sundowns de trouver l'espace nécessaire pour marquer.









Ce but a remis sur le devant de la scène l'un des principaux problèmes apparus chez Al-Ahli ces derniers temps, à savoir une mauvaise organisation défensive et une lenteur à réagir aux mouvements de l'adversaire à l'intérieur de la surface de réparation.

Al-Brikan réplique et Williams marque par erreur

Al-Ahli n'a pas attendu longtemps pour réagir : Firas Al-Brikan a su exploiter une passe remarquable venue du côté gauche, qu'il a redirigée vers le but, pour venir heurter le gardien sud-africain Ronwen Williams et se loger dans ses filets par erreur à la 19e minute.

Bien que le but ait été crédité à Al-Ahli, la manière dont le ballon est arrivé dans les filets résulte d'une erreur du gardien de Sundowns, le ballon l'ayant heurté avant de se transformer en but contre son camp qui a rapidement rétabli l'égalité.









Ce qui est frappant dans ce début de match, c'est que l'erreur qui a coûté à Al-Ahli l'encaissement du but n'était pas une simple action isolée, mais le prolongement d'un problème apparu à plusieurs reprises, que ce soit dans la couverture à l'intérieur de la surface de réparation ou dans la gestion des ballons qui parviennent en profondeur.

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Al-Ahli doit corriger rapidement ce dysfonctionnement, car la persistance d'une mauvaise organisation défensive pourrait offrir de nouvelles occasions à Sundowns, d'autant plus que ses joueurs se déplacent rapidement et sont capables d'exploiter le moindre espace qui apparaît derrière ou entre les défenseurs de l'équipe saoudienne.

Entre un but précoce de Sundowns et un but contre son camp qui a ramené Al-Ahli dans le match, ce choc a débuté sur un rythme enflammé. Mais Pusic sera tenu de trouver une solution rapide au dysfonctionnement défensif, afin que l'erreur récurrente ne devienne pas un facteur décisif en faveur du champion d'Afrique.

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