Un match de football au Brésil est entré dans le livre Guinness des records après avoir enregistré 51 expulsions.

Le journal « Marca » a indiqué que la rencontre entre Uberlândia et Mamoré, en championnat de l'État de Minas Gerais au Brésil des moins de 20 ans, s'est soldée par l'expulsion de 51 joueurs.

Le match a été interrompu à la 54e minute après une violente bagarre à laquelle ont participé presque tous ceux qui se trouvaient sur le terrain.

Ce chiffre dépasse le record mondial enregistré dans le livre Guinness des records, qui s'élevait à 36 expulsions et avait été établi précédemment lors d'un match de football en Argentine en 2011.

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La rencontre, qui comptait pour le match aller des demi-finales du championnat de Minas Gerais de deuxième division des moins de 20 ans, n'a pas été menée à son terme.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent clairement que la bagarre, qui a débuté à la 54e minute, s'est produite à proximité du banc de touche de l'équipe d'Uberlândia, où les joueurs et les membres du staff des deux équipes ont échangé insultes et coups de poing, les ramasseurs de balles ayant même pris part à la bagarre.

La situation a explosé après que Mamoré a inscrit un but, portant le score à 1-3. Selon le journal brésilien « O Tempo », Davi Fernandes Bitencourt a alors eu des gestes provocateurs à l'encontre du banc de touche de l'équipe d'Uberlândia, ce qui a été suivi d'un chaos total.

L'arbitre a mis fin au match en expulsant 51 personnes : 43 joueurs et huit membres du staff technique.

Entre-temps, le stade Parque do Sabiá s'est transformé en ruines, malgré l'intervention de la police militaire de Minas Gerais.

Le directeur du stade a signalé les dégâts causés aux installations et a demandé l'intervention de la police.

Selon le rapport, environ 14 portes ont été endommagées, en plus des lavabos, des robinets, de la douche, des toilettes, des casiers, des bancs en bois et des câbles électriques. Les brancards des malades ainsi que deux bassins de jacuzzi ont également été endommagés.