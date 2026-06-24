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Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Vidéo : entre Mohaim et Al-Breik… Les buts contre son camp sont une marque de fabrique des matchs du Qatar à la Coupe du monde

Bosnie-Herzégovine vs Qatar
Bosnie-Herzégovine
Qatar
Coupe du monde
S. Al Brake
Bosnie-Herzégovine
Qatar
É.-U.

Le match entre l’équipe d’Al-Anabi et la Bosnie a réservé un grand suspense.

 Les buts contre son camp semblent désormais accompagner les matchs du Qatar dans cette Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Les « Al-Anabi » qataris ont entamé leur parcours dans cette Coupe du monde par un match nul 1-1 face à la Suisse.

Les Qataris ont arraché le nul dans les arrêts de jeu grâce à un csc de Miro Mohaim dans ses propres filets (94^e).

Lors de la deuxième sortie, le Qatar a été dominé par le Canada (6-0) ; Mohammed Al-Mannai a marqué contre son camp à la 75^e minute.

Lors de la troisième journée de la phase de groupes, disputée aujourd’hui face à la Bosnie-Herzégovine, le scénario s’est répété.

Sultan Al-Breik, défenseur qatari, a marqué contre son camp à la 34e minute, confirmant que les buts « maison » sont désormais une constante des rencontres de la sélection qatarie dans cette Coupe du monde.



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