Dans une scène où les supporters ont retenu leur souffle, les dernières minutes de la rencontre entre Tenerife et Andorre en deuxième division espagnole se sont transformées en moments terrifiants, après que Jesús de Miguel, attaquant de Tenerife, a été victime d'une grave blessure à la suite d'une collision violente avec le gardien d'Andorre, Unai, qui l'a fait tomber au sol inconscient, avant que les équipes médicales n'interviennent pour lui sauver la vie.

L'incident a entraîné la suspension du match, qui se déroulait au stade Heliodoro Rodríguez López, après que De Miguel s'est effondré, inconscient, à la suite de la collision, tandis que l'arbitre Manuel Ángel Pérez Hernández brandissait le carton rouge à l'encontre du gardien Unai.

L'incident s'est produit durant le temps additionnel de la seconde période, alors que le score était de deux buts partout, lorsque De Miguel s'est élancé à la poursuite d'un ballon aérien derrière la ligne médiane, avant que Unai ne sorte de sa surface et n'intervienne avec force pour tenter de dégager le ballon, provoquant une violente collision entre les deux joueurs.

L'attaquant de Tenerife s'est effondré sur la pelouse, inconscient, ce qui a poussé les joueurs des deux équipes à réclamer une intervention médicale d'urgence, dans un climat de panique et d'inquiétude parmi les spectateurs présents dans les tribunes, selon le quotidien espagnol « Marca ».

Le personnel médical s'est précipité sur la pelouse pour prodiguer les premiers soins au joueur, et les tentatives pour le sauver ont duré plus de cinq minutes, dans un silence absolu qui régnait sur l'ensemble du stade, avant qu'il ne soit transporté sur une civière hors du rectangle vert, puis jusqu'à une ambulance équipée du matériel médical nécessaire.

Face à la gravité de la situation, l'arbitre a décidé d'interrompre le match et a informé les capitaines des deux équipes ainsi que les deux staffs techniques de sa décision de le suspendre, l'état de santé de l'attaquant ayant pris le pas sur tout ce qui concernait la rencontre et son résultat.

Les instants qui ont suivi ont donné lieu à une scène émouvante, lorsque le gardien Unai, qui quittait le terrain après son expulsion, est revenu pour s'enquérir de l'état de De Miguel, au moment où plusieurs dirigeants de Tenerife et coéquipiers du joueur se trouvaient à proximité de l'ambulance, avec des signes évidents d'inquiétude et de choc.

Arrêt cardiaque et tentatives pour lui sauver la vie

Selon les informations parvenues après l'incident, Jesús de Miguel a été victime d'un arrêt cardiaque en raison de la violence de la collision, ce qui a nécessité l'intervention des secouristes et la pratique d'une réanimation cardio-pulmonaire à l'intérieur de l'ambulance.

Les interventions médicales ont réussi à rétablir le pouls du joueur, avant que son état ne se stabilise dans un premier temps, lui permettant de respirer par lui-même, bien qu'il soit resté inconscient, selon le quotidien espagnol « AS ».

L'ambulance a quitté les abords du stade en direction de l'hôpital universitaire Nuestra Señora de la Candelaria, connu sous le nom d'hôpital de la Candelaria, accompagnée du personnel médical, afin de faire subir au joueur les examens nécessaires et de suivre son état de santé.

Les derniers éléments diffusés font état d'une légère amélioration de l'état de l'attaquant de Tenerife, après qu'il a retrouvé une respiration normale, à la suite de la réussite des secouristes à le réanimer à l'intérieur de l'ambulance.

Malgré ces premiers indices positifs, le joueur demeure inconscient et reçoit des soins médicaux à l'hôpital, dans l'attente des résultats des examens et du rapport médical qui révélera de manière plus précise l'évolution de son état.

L'incident a jeté une ombre sur l'ambiance de la rencontre, la compétition footballistique s'étant transformée en une scène humaine émouvante où l'inquiétude a gagné les joueurs, les deux staffs techniques et les supporters, dans l'attente de nouvelles rassurantes sur l'état de Jesús de Miguel.