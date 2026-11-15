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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Vidéo : Endrick dépasse toutes les limites et frappe l'arbitre du match contre le Japon

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Endrick, l'attaquant du Real Madrid, a suscité une vive polémique lors de la défaite de la sélection brésilienne face au Japon sur le score de 3-2, après avoir été impliqué dans un incident inhabituel avec l'arbitre Jinson Vo, durant le temps additionnel du match amical qui les a opposés à Singapour. Des interrogations se posent sur la raison pour laquelle il n'a pas été sanctionné pour son geste, lequel a éclipsé les événements de la rencontre et attiré davantage l'attention que l'expulsion de Raphinha et de Carlo Ancelotti.

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L'incident s'est produit lors d'une attaque de la sélection japonaise, alors que l'arbitre tournait le dos au joueur brésilien, qui l'a poussé puis lui a asséné un coup dans le dos, avant de poursuivre son mouvement en direction du ballon relâché, dans un geste qui semblait être une tentative d'écarter l'arbitre de son chemin.

Bien que Jinson Fu se soit retourné et ait regardé Endrick après l'incident, il n'a pris aucune mesure à son encontre et ne lui a brandi ni carton jaune ni carton rouge, ce qui a soulevé des interrogations sur la manière dont ce geste a pu passer sans sanction, d'autant plus que l'incident impliquait l'arbitre lui-même.

Ce geste a de nouveau attiré l'attention sur la situation de l'attaquant brésilien au Real Madrid, où il ne bénéficie pas d'une place régulière de titulaire et apparaît le plus souvent comme remplaçant, malgré l'attachement de l'entraîneur José Mourinho à le conserver et son refus d'autoriser son départ en dépit des offres reçues par le joueur.

Alors que la séquence d'Endrick soulevait des points d'interrogation sur la décision arbitrale, le match a été marqué par l'expulsion de Raphinha, après qu'il eut contesté les décisions de l'arbitre à la suite de son remplacement à la 71e minute. Ancelotti a lui aussi été expulsé en raison de ses protestations, multipliant les faits marquants d'une soirée qui s'est achevée sur une nouvelle défaite de la sélection brésilienne.

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Raphinha avait suivi depuis le banc des remplaçants un but japonais tardif qui a scellé le résultat de la rencontre, avant d'exprimer sa colère envers l'arbitrage et de qualifier la décision de l'arbitre d'« inacceptable », ce qui le privera ainsi du prochain match du Brésil face à Singapour.

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17 nov. 2026

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Malgré la suspension, l'ailier brésilien a décidé de rester avec la délégation de la sélection, ce qu'a confirmé Rodrigo Caetano, le directeur exécutif de la Confédération brésilienne de football, à un moment où le joueur du Barça traverse une période difficile, après avoir été contraint, avant le match, de défendre son engagement envers le club et la sélection, au milieu de critiques concernant les blessures qu'il subit durant les trêves internationales.

L'expulsion d'Ancelotti accroît la pression sur le Brésil

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Ces événements surviennent dans un climat tendu autour de la sélection brésilienne, après le recul des résultats sous la direction d'Ancelotti et la montée des critiques à son encontre, malgré son important palmarès d'entraîneur.

Le technicien italien a enregistré 12 victoires, 5 défaites et 4 matchs nuls en 21 rencontres, soit un pourcentage de victoires de 62 %, contre 86 % pour Tite et 81 % pour Carlos Dunga.

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En revanche, Vinicius Junior a été salué après avoir inscrit les deux buts du Brésil face au Japon, tandis que les comparaisons ont mis en lumière la différence entre sa situation et celle de Raphinha, qui affiche des performances offensives remarquables avec le Barça. Ce dernier a inscrit 12 buts en 44 matchs internationaux, contre 16 buts pour Vinicius en 58 matchs.

Les critiques se sont étendues au-delà du terrain, après que l'ancienne star brésilienne Romario a réclamé le départ d'Ancelotti, estimant que l'entraîneur, malgré ses succès en club, n'a pas encore prouvé sa capacité à diriger la sélection nationale, et mettant en garde contre un nouvel échec à la Coupe du monde.

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Ainsi, la défaite face au Japon n'a pas été qu'un simple nouveau résultat négatif pour le Brésil, mais un match qui a laissé derrière lui plus d'un dossier épineux, en tête desquels le geste d'Endrick envers l'arbitre, dans un incident qui ne s'est pas arrêté aux limites du terrain, mais s'est transformé en point central de la polémique après le coup de sifflet final.

Écrit parAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.

 

Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.

 

Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.

 

Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.

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