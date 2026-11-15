Vidéo : Endrick dépasse toutes les limites et frappe l'arbitre du match contre le Japon

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Endrick, l'attaquant du Real Madrid, a suscité une vive polémique lors de la défaite de la sélection brésilienne face au Japon sur le score de 3-2, après avoir été impliqué dans un incident inhabituel avec l'arbitre Jinson Vo, durant le temps additionnel du match amical qui les a opposés à Singapour. Des interrogations se posent sur la raison pour laquelle il n'a pas été sanctionné pour son geste, lequel a éclipsé les événements de la rencontre et attiré davantage l'attention que l'expulsion de Raphinha et de Carlo Ancelotti.

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L'incident s'est produit lors d'une attaque de la sélection japonaise, alors que l'arbitre tournait le dos au joueur brésilien, qui l'a poussé puis lui a asséné un coup dans le dos, avant de poursuivre son mouvement en direction du ballon relâché, dans un geste qui semblait être une tentative d'écarter l'arbitre de son chemin.

Bien que Jinson Fu se soit retourné et ait regardé Endrick après l'incident, il n'a pris aucune mesure à son encontre et ne lui a brandi ni carton jaune ni carton rouge, ce qui a soulevé des interrogations sur la manière dont ce geste a pu passer sans sanction, d'autant plus que l'incident impliquait l'arbitre lui-même.

Ce geste a de nouveau attiré l'attention sur la situation de l'attaquant brésilien au Real Madrid, où il ne bénéficie pas d'une place régulière de titulaire et apparaît le plus souvent comme remplaçant, malgré l'attachement de l'entraîneur José Mourinho à le conserver et son refus d'autoriser son départ en dépit des offres reçues par le joueur.

Alors que la séquence d'Endrick soulevait des points d'interrogation sur la décision arbitrale, le match a été marqué par l'expulsion de Raphinha, après qu'il eut contesté les décisions de l'arbitre à la suite de son remplacement à la 71e minute. Ancelotti a lui aussi été expulsé en raison de ses protestations, multipliant les faits marquants d'une soirée qui s'est achevée sur une nouvelle défaite de la sélection brésilienne.

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Raphinha avait suivi depuis le banc des remplaçants un but japonais tardif qui a scellé le résultat de la rencontre, avant d'exprimer sa colère envers l'arbitrage et de qualifier la décision de l'arbitre d'« inacceptable », ce qui le privera ainsi du prochain match du Brésil face à Singapour.

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Malgré la suspension, l'ailier brésilien a décidé de rester avec la délégation de la sélection, ce qu'a confirmé Rodrigo Caetano, le directeur exécutif de la Confédération brésilienne de football, à un moment où le joueur du Barça traverse une période difficile, après avoir été contraint, avant le match, de défendre son engagement envers le club et la sélection, au milieu de critiques concernant les blessures qu'il subit durant les trêves internationales.

L'expulsion d'Ancelotti accroît la pression sur le Brésil

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Ces événements surviennent dans un climat tendu autour de la sélection brésilienne, après le recul des résultats sous la direction d'Ancelotti et la montée des critiques à son encontre, malgré son important palmarès d'entraîneur.

Le technicien italien a enregistré 12 victoires, 5 défaites et 4 matchs nuls en 21 rencontres, soit un pourcentage de victoires de 62 %, contre 86 % pour Tite et 81 % pour Carlos Dunga.

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En revanche, Vinicius Junior a été salué après avoir inscrit les deux buts du Brésil face au Japon, tandis que les comparaisons ont mis en lumière la différence entre sa situation et celle de Raphinha, qui affiche des performances offensives remarquables avec le Barça. Ce dernier a inscrit 12 buts en 44 matchs internationaux, contre 16 buts pour Vinicius en 58 matchs.

Les critiques se sont étendues au-delà du terrain, après que l'ancienne star brésilienne Romario a réclamé le départ d'Ancelotti, estimant que l'entraîneur, malgré ses succès en club, n'a pas encore prouvé sa capacité à diriger la sélection nationale, et mettant en garde contre un nouvel échec à la Coupe du monde.

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Ainsi, la défaite face au Japon n'a pas été qu'un simple nouveau résultat négatif pour le Brésil, mais un match qui a laissé derrière lui plus d'un dossier épineux, en tête desquels le geste d'Endrick envers l'arbitre, dans un incident qui ne s'est pas arrêté aux limites du terrain, mais s'est transformé en point central de la polémique après le coup de sifflet final.