Vidéo : en tenue officielle, Henry et Zlatan offrent un récital technique captivant

Lors d’une émission spéciale consacrée à la Coupe du monde, les deux légendes du football Thierry Henry et Zlatan Ibrahimović ont transformé le studio d’analyse en véritable terrain de spectacle, attirant tous les regards et enflammant les réseaux sociaux.

Les deux anciennes stars, vêtues de costumes élégants dans un studio de la chaîne « Fox » (image diffusée par Zlatan Ibrahimović sur son compte « X »), ont d’abord respecté le protocole. Puis Henry, rompant avec le formalisme, a improvisé un petit numéro technique avec le ballon, rappelant ses heures de gloire avec Arsenal et l’équipe de France.

L’ancien Gunner a ouvert le bal par des touches rapides, des dribbles et quelques figures pied et tête, sous les yeux ébahis de ses collègues du plateau, avant de servir Garcia.

Zlatan Ibrahimović, nonchalant dans ses chaussures blanches, a répondu par une démonstration technique de haut vol : contrôle sur le pied, genou, puis tête, le Suédois a enchaîné avec une fluidité qui a ravi le public.

Les deux stars se sont ensuite passé le ballon à plusieurs reprises, transformant ce défi amical en un pur moment de divertissement en direct, qui a rompu avec la rigueur de l’analyse technique et apporté une touche de bonne humeur à l’émission. Le troisième analyste, puis la présentatrice vêtue de rose, ont alors rejoint la fête par des sourires et des applaudissements.

La séquence rappelle que les stars du ballon rond conservent leur éclat même après les terrains, et que la passion demeure, qu’il s’agisse de la pelouse ou du plateau TV.

Henry et Zlatan, deux des commentateurs les plus en vue de ce tournoi, confirment ici leur large audience grâce à leur expertise, leur popularité et une bonne dose d’humour.