Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Vidéo : en refusant l'offrande de Vinícius, Gimarães prive le Brésil d'un but précoce face à la Norvège

Brésil vs Norvège
Brésil
Norvège
Coupe du monde
Vinicius Junior
B. Guimaraes
Brésil
Norvège
É.-U.

Un départ tonitruant pour ce quart de finale

Bruno Guimarães a privé le Brésil d’un avantage précoce en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, ce dimanche au stade du New Jersey (États-Unis), face à la Norvège.

L’arbitre américain Ismail Al-Fateh a accordé un penalty au Brésil, après avoir consulté la vidéo, suite à une faute de Matheus Cunha, l’attaquant de Manchester United.

Vinícius Júnior, la star du Real Madrid, a d’abord pris le ballon avant de le céder à Bruno Guimarães (Newcastle), lequel s’est présenté pour transformer la sentence, mais le gardien norvégien Orian Nylund a repoussé la tentative à la 14^e minute.

Le Brésil, déjà qualifié pour les huitièmes de finale après sa victoire 2-1 face au Japon, affronte une Norvège elle aussi présente à ce stade de la compétition suite à son succès 2-1 contre la Côte d’Ivoire.

Le vainqueur de ce duel brésilo-norvégien défiera en quarts de finale le gagnant de la rencontre entre le Mexique et l’Angleterre.




Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google