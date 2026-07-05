Bruno Guimarães a privé le Brésil d’un avantage précoce en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, ce dimanche au stade du New Jersey (États-Unis), face à la Norvège.

L’arbitre américain Ismail Al-Fateh a accordé un penalty au Brésil, après avoir consulté la vidéo, suite à une faute de Matheus Cunha, l’attaquant de Manchester United.

Vinícius Júnior, la star du Real Madrid, a d’abord pris le ballon avant de le céder à Bruno Guimarães (Newcastle), lequel s’est présenté pour transformer la sentence, mais le gardien norvégien Orian Nylund a repoussé la tentative à la 14^e minute.

Le Brésil, déjà qualifié pour les huitièmes de finale après sa victoire 2-1 face au Japon, affronte une Norvège elle aussi présente à ce stade de la compétition suite à son succès 2-1 contre la Côte d’Ivoire.

Le vainqueur de ce duel brésilo-norvégien défiera en quarts de finale le gagnant de la rencontre entre le Mexique et l’Angleterre.











