La sélection colombienne a profité du match nul (1-1) entre le Portugal et la République démocratique du Congo pour prendre les commandes du groupe 11 de la Coupe du monde 2026. Tôt ce jeudi matin, elle a dominé l’Ouzbékistan (3-1) lors de la première journée.

Luis Díaz, la star du Bayern Munich, a guidé les siens vers ce succès en inscrivant un but et en offrant une passe décisive. La sélection latino-américaine prend ainsi la tête du groupe avec 3 points, tandis que les Asiatiques, qui découvrent la Coupe du monde, pointent à la dernière place, encore bredouilles.

La Colombie a ouvert le score à la 40^e minute : Víctor Muñoz, le latéral droit de Crystal Palace, a repris d’une volée instantanée une passe en profondeur lumineuse de Díaz.

L’Ouzbékistan a égalisé à la 60^e minute par Abbasbek Fayzulaev, qui a profité d’un rebond sur le gardien Camilo Vargas pour inscrire le premier but de son pays en Coupe du monde.

Les Ouzbeks n’ont pas eu le temps de savourer ce nul, car Díaz a remis les pendules à l’heure cinq minutes plus tard en doublant la mise d’une frappe précise depuis l’intérieur de la surface, que le gardien n’a pu que repousser trop tard.

Juste avant le coup de sifflet final, à la 90^e+9, le remplaçant Jaminton Campaz a clos le score d’une puissante tête, offrant à la Colombie une victoire méritée.

La Colombie défiera la République démocratique du Congo lors de la 2ᵉ journée, mercredi prochain à l’aube, puis croisera le fer avec le Portugal lors de la dernière journée de la phase de groupes, dimanche 28 juin à l’aube.







