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Al-Qadsiah s'est hissé en tête de la Roshn Saudi League avant d'affronter Al-Nassr dans un match au sommet, en attendant la rencontre de l'autre géant de la capitale, Al-Hilal.

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Al-Qadsiah s'est imposé 2-0 face à Al-Fayha ce vendredi, au stade du club d'Al-Ettifaq à Dammam, lors de la 13e journée de Roshn Saudi League.

Le score est resté nul et vierge pendant les 70 premières minutes, et Al-Qadsiah a longtemps frôlé le faux pas, incapable de trouver le chemin des filets d'Al-Fayha.

L'ailier saoudien Turki Al-Ammar a toutefois mis fin à la résistance d'Al-Fayha à la 71e minute : servi à l'entrée de la surface de réparation, il a décoché une frappe puissante du pied droit au fond des filets.

De la même manière et depuis la même position, le latéral droit Mohammed Abu Al-Shamat a inscrit le deuxième but d'Al-Qadsiah à la 88e minute, d'une frappe du pied gauche à l'entrée de la surface qui a terminé sa course dans les filets d'Al-Fayha.

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Il s'agit de la deuxième victoire consécutive d'Al-Qadsiah en Roshn Saudi League depuis sa deuxième défaite de la saison, concédée face à Al-Hilal (2-3) le 23 octobre dernier, lors de la 11e journée.

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Ce succès propulse provisoirement Al-Qadsiah en tête du championnat saoudien avec 31 points, soit une longueur d'avance sur Al-Hilal, qui compte deux matchs de moins.

Le club de la province orientale a disputé 13 matchs de Roshn Saudi League cette saison, pour 10 victoires, un seul nul et deux défaites, contre Al-Hilal et Al-Ittihad.

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Al-Hilal pourrait reprendre la première place dès demain samedi en cas de victoire sur la pelouse d'Al-Ettifaq, à Dammam, dans le cadre de la 13e journée de Roshn Saudi League.

Al-Nassr pourrait de son côté revenir à hauteur d'Al-Qadsiah s'il remporte son match face à Al-Hazm, demain samedi, au stade de la Cité sportive du Roi-Abdallah à Buraydah, pour le compte de la 13e journée.

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Le cas échéant, la prochaine rencontre s'annonce explosive : Al-Nassr recevra Al-Qadsiah vendredi prochain à Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la 14e journée de Roshn Saudi League.

Al-Qadsiah représente un véritable cauchemar pour les supporters d'Al-Nassr, puisque le club de l'Est avait battu le club de la capitale à l'aller comme au retour la saison dernière en Roshn Saudi League, même si Al-Nassr avait ensuite remporté le titre, après sept ans d'attente.

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Après cette défaite, Al-Fayha reste bloqué à 11 points et occupe la 13e place du classement de la Roshn Saudi League, avec seulement deux victoires en 13 matchs, pour cinq nuls et six défaites.

Al-Fayha devra redresser la barre lors des prochaines rencontres, d'autant que la lutte pour éviter la relégation en Première division saoudienne s'annonce acharnée cette saison.