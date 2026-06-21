Le gardien de but cap-verdien Fozinha, 40 ans, a vécu un moment émouvant lors de la Coupe du Monde 2026. Après la rencontre face à l’Espagne, il a retrouvé sa mère, initialement empêchée par des problèmes de visa américain. Les autorités ont finalement réglé la situation pour qu’elle puisse assister à la rencontre.

Le site français RMC a diffusé une séquence émouvante où l’on voit le gardien de 40 ans quitter ses buts pour aller embrasser sa mère en tribune, puis regagner le terrain les yeux embués, incarnant à lui seul l’humanité de cette Coupe du monde 2026.

Fozinia est devenu une star mondiale du jour au lendemain après sa performance exceptionnelle lors du match nul et vierge contre « La Roja », où ses arrêts de grande classe ont évité à son pays une défaite quasi certaine contre l’un des géants mondiaux du ballon rond. Sa performance lui a valu une ascension fulgurante sur Instagram : 14,9 millions d’abonnés, dépassant ainsi la star allemande Manuel Neuer, bloqué à 14,7 millions.

Malgré cette ascension fulgurante et un soutien populaire massif, l’absence de sa mère en tribune le rongeait. Il a fallu l’intervention des autorités américaines pour régler les problèmes administratifs et lui permettre de rejoindre son fils à Miami, comblant ainsi le vide affectif des premiers matches.

Lundi à minuit, le gardien cap-verdien sera de nouveau aligné face à l’Uruguay, cette fois avec sa mère dans les tribunes. Fort de ce soutien, il espère rééditer son exploit et propulser son pays vers une nouvelle surprise sur la scène internationale.