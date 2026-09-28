Le sélectionneur de la Turquie, Vincenzo Montella, s'est retrouvé dans une position très délicate après la lourde défaite concédée à domicile 4-1 face à l'Italie, lundi soir, dans le cadre de la deuxième journée du groupe 1 de la Ligue des nations.

Le public turc, réuni dans le stade de la ville de Bursa, a subi un immense choc après l'effondrement de l'équipe durant les 27 premières minutes face à l'Italie, qui a saisi l'occasion et a fait trembler les filets à 3 reprises, avant de compléter son quadruplé en seconde période.

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Le public turc n'a pas supporté cette deuxième défaite dans le groupe (après le revers face à la France), et sa colère a explosé contre Montella. Les supporters ont réclamé son départ immédiat, tout comme celui du président de la Fédération turque de football, et ce dès le moment où l'Italie a mené par deux buts (2e et 22e), selon le journaliste des chaînes TRTsport Fatih Dogan.









Vincenzo Montella insiste sur le fait qu'il « ne s'attendait pas » à ce que les supporters turcs réagissent avec une telle colère « après tout ce que ces joueurs ont accompli au cours des trois dernières années ».

Le technicien italien faisait déjà l'objet de vives critiques après l'élimination dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, puis la défaite à domicile face à la France sur le score de 1-0 en Ligue des nations.

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Le site Football Italia a rapporté les propos de Montella au réseau Sky Sport Italia, lorsqu'il a déclaré : « La première demi-heure fait assurément partie des choses à oublier. Jouer tous les trois jours à ce niveau exige une concentration et une expérience particulières qui nous font actuellement défaut. »

Il a poursuivi : « Nous étions en Ligue des nations (niveau C) il y a deux ans, et nous avons remporté le titre (niveau B) la dernière fois, nous avons donc clairement montré que nous devons progresser sur cet aspect. Cela demande de se remettre en condition mentalement et physiquement tous les quelques jours, et ce n'est pas une chose facile à apprendre rapidement. »

Interrogé sur la cause de toutes ces erreurs grossières face à l'Italie en première période, Montella a expliqué : « Assurément, au début, ils étaient mieux préparés mentalement. Nous manquions de coordination, donc nous avons couru davantage et perdu confiance. »

Au sujet de la colère du public, le technicien italien a déclaré : « Ils ont aussi hué les joueurs après le premier but, alors qu'ils ne le méritaient pas. L'ambiance était magnifique avant le match, et je ne m'attendais vraiment pas à cette réaction aussi rapide après tout ce que ces joueurs ont apporté au cours des trois dernières années. »

Selon le journal turc Hürriyet, Montella a dit à propos d'une possible démission : « Je crois au travail que j'ai accompli, même lorsque j'ai reçu des offres alléchantes, je ne suis pas parti. Je continue de faire confiance à nos joueurs et de les soutenir. »

Il a conclu : « Tout comme nous sommes arrivés ici ensemble, nous savons comment poursuivre le parcours. S'il devait y avoir une éventualité de démission, je m'entretiendrais avec les joueurs, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. »